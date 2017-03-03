На платформе ТК "Продвижение" открыт первый региональный телеканал на Южном Урале

Эфир будет дополняться информационным продуктом, подготовленным специалистами ГТРК "Южный Урал". Телеканал "Челябинск 24" расположен на 24-й кнопке в сети крупнейшего оператора кабельного телевидения Уральского федерального округа "Интерсвязь" и доступен в городах Челябинской области.

Сегодня, 3 марта, в пресс-центре ГТРК "Южный Урал" (Челябинск) договор о сотрудничестве, ознаменовавший старт нового канала, подписали генеральный директор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов, представитель компании "Интерсвязь" Игорь Воронцов и директор ГТРК "Южный Урал" Пётр Васильев. "Стороны намерены взаимодействовать в сфере развития регионального общедоступного телевещания в РФ в целях более полного обеспечения потребностей российских телезрителей в высококачественных информационных и тематических программах", - говорится в документе.

Вещание ТК "Челябинск 24" началось 3 марта с выпусков новостей, которые можно будет смотреть ежедневно по будням в 12:30 и 23:30. Постепенно доля регионального контента увеличится, вместе с новостями зрителям предложат аналитические, публицистические, познавательные, спортивные и другие темы. Все программы канала "Челябинск 24" доступны на сайте cheltv.ru.

На канале "Челябинск 24" будут лучшие продукты и лучшие линейки наших материалов, которые пользуются высоким спросом у зрителей на каналах "Россия-1" и "Россия-24". Это "Уральский спецкор", тематические и дискуссионные программы "Час-полит", "Без купюр". Появятся и новые проекты, которые мы постепенно начнём осваивать и продвигать, - рассказал директор ГТРК "Южный Урал" Пётр Васильев.

Телеканал "Челябинск 24" - телевидение для жителей крупных городов Челябинской области, для тех, кто ведёт активный образ жизни, разбирается в технологических новинках, интересуется новостями, аналитикой и светской жизнью.

Проектом "Челябинск 24" мы начинаем новый этап развития ТК "Продвижение", предлагая его как комфортную платформу для региональных вещателей. Новый канал, созданный совместно с коллегами на Южном Урале, показал, что наша межрегиональная программа будет широко востребована в России, - отметил генеральный директор компании "МКР-Медиа" Павел Паутов.

Программы сотрудничества для региональных телекомпаний-партнёров, на основе которых создан телеканал "Челябинск 24", холдинг "МКР-Медиа" представил на XX Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей в ноябре 2016 года в Москве.

Запуск круглосуточного телеканала "Челябинск 24" в сетке вещания телевидения "Интерсвязь" станет ещё одним шагом в развитии сферы телекоммуникаций региона, расширит возможности южноуральцев в получении достоверной и оперативной информации, что является одним из факторов повышения качества жизни, - считает генеральный директор компании "Интерсвязь" Эдуард Калинин.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-регион 2016" в номинации "Телевизионный дизайн".

ГТРК "Южный Урал" занимает лидирующее положение на рынке вещания Челябинской области. В пул медиакорпорации входит федеральный канал с многотысячной аудиторией "Россия-1", крупнейший информационный канал "Россия-24", самая рейтинговая радиостанция "Радио России", а также не имеющее аналогов новостное радио "Вести FM" и радио "Маяк".

Компания "Интерсвязь" - лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала. Основные услуги - доступ в интернет, цифровое, кабельное и HD-телевидение - востребованы жителями 16 городов Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Сегодня компания насчитывает свыше 400 000 абонентов.