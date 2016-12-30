Верховный суд вернул омским чиновникам пенсионные доплаты

Такое решение было вынесено накануне, 29 декабря. Напомним, ещё в марте этого года депутаты Законодательного Собрания региона после рекомендаций прокуратуры приостановили действие ряда положений Кодекса о госдолжностях и госслужбе Омской области, отменив доплаты чиновникам-пенсионерам, так называемые "золотые парашюты". Сделано это было в целях экономии. В 2016 году на такие доплаты в казне региона был заложен 161 млн рублей. Группа экс-чиновников это решение попыталась оспорить в областном суде, а потом и в Верховном, где и было принято решение вернуть доплаты. Выплаты возобновят уже в следующем году, сообщает телеканал "Продвижение".

Отметим, согласно региональному Кодексу о государственных должностях и государственной гражданской службе часть бывших чиновников действительно получает большую прибавку к пенсии, но лишь те, кто занимал высокие должности, например, губернатор и спикер Заксобрания. Их доплаты достигают 300 тысяч рублей ежемесячно, однако большинство чиновников-пенсионеров получают гораздо более скромную прибавку.