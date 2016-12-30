Верховный суд вернул омским чиновникам пенсионные доплаты
Политика  •  30 декабря 2016, 14:20, последнее обновление 30 декабря 2016, 15:06  •  печать

Верховный суд вернул омским чиновникам пенсионные доплаты

Автор: Екатерина Криль

Верховный суд России встал на сторону пенсионеров-чиновников Омской области и своим решение вернул отменённые ранее доплаты к пенсии.

Такое решение было вынесено накануне, 29 декабря. Напомним, ещё в марте этого года депутаты Законодательного Собрания региона после рекомендаций прокуратуры приостановили действие ряда положений Кодекса о госдолжностях и госслужбе Омской области, отменив доплаты чиновникам-пенсионерам, так называемые "золотые парашюты". Сделано это было в целях экономии. В 2016 году на такие доплаты в казне региона был заложен 161 млн рублей.  Группа экс-чиновников это решение попыталась оспорить в областном суде, а потом и в Верховном, где и было принято решение вернуть доплаты. Выплаты возобновят уже в следующем году, сообщает телеканал "Продвижение".

Отметим, согласно региональному Кодексу о государственных должностях и государственной гражданской службе часть бывших чиновников действительно получает большую прибавку к пенсии, но лишь те, кто занимал высокие должности, например, губернатор и спикер Заксобрания. Их доплаты достигают 300 тысяч рублей ежемесячно, однако большинство чиновников-пенсионеров получают гораздо более скромную прибавку.

Прокуратура потребовала оставить омских чиновников без "золотых парашютов"

r Теги  •  #Верховный суд #доплата к пенсиям #золотые парашюты #омские чиновники
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Комментарии

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Антон Никольский  •  30 декабря 2016, 15:12

Счастье-то какое, теперь точно наши дорогие руководители голодать не будут.

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Светлана Федотова  •  30 декабря 2016, 14:41

Я бы этим чиновникам бывшим не доплачивала ни копейки - пусть получают пенсию как все граждане.

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