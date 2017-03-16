В Горсовете не захотели называть фамилии депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали на курортах

В Омском горсовете не хотят называть имена помощников, которые в рабочее время отдыхали на заграничных курортах. Но обещают наказать виновных. Таких работников могут заставить вернуть бюджетные деньги или же могут вынести им дисциплинарное взыскание.

Сегодня на комитете Омского городского совета по регламенту и вопросам организации работы рассматривали представление прокуратуры. Напомним, надзорный орган выявил многочисленные нарушения в режиме учёта рабочего времени некоторыми депутатами представительного органа. Выяснилось, что их помощники, которыми являлись родственники, вместо того чтобы ходить на работу, отдыхали на Кипре, в Объединённых Арабских Эмиратах, Италии, Греции, Чехии, Сочи.

Но этот вопрос в повестке по предложению председателя Галины Горст решено было закрыть от посторонних. Как позже пояснила Галина Николаевна, это было сделано исключительно в целях соблюдения законодательства о персональных данных.

- Комитет решено было закрыть, потому что могли прозвучать вопросы, в которых содержатся персональные данные, в частности озвучиваются фамилии, - заметила Галина Горст. - Как только мы получили представление от прокуратуры, в отношении всех, кто в нём отмечен, назначена внутренняя проверка. У нас есть срок до 18 марта принять решение в отношении помощников, допустивших нарушение.

В дальнейшем есть три варианта развития событий. Во-первых, депутаты озаботились регламентом учёта рабочего времени, и его наверняка изменят. Подсчитывать трудодни помощников будут в отделе кадров Горсовета. Кроме того, любителей ездить на курорты за бюджетный счёт может ожидать дисциплинарное взыскание. Не исключено, что помощников, чью вину докажут, обяжут компенсировать в бюджет излишне полученные деньги.