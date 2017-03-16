В Горсовете не захотели называть фамилии депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали на курортах

Сегодня на комитете Омского городского совета по регламенту и вопросам организации работы рассматривали представление прокуратуры. Напомним, надзорный орган выявил многочисленные нарушения в режиме учёта рабочего времени некоторыми депутатами представительного органа. Выяснилось, что их помощники, которыми являлись родственники, вместо того чтобы ходить на работу, отдыхали на Кипре, в Объединённых Арабских Эмиратах, Италии, Греции, Чехии, Сочи.
Но этот вопрос в повестке по предложению председателя Галины Горст решено было закрыть от посторонних. Как позже пояснила Галина Николаевна, это было сделано исключительно в целях соблюдения законодательства о персональных данных.
- Комитет решено было закрыть, потому что могли прозвучать вопросы, в которых содержатся персональные данные, в частности озвучиваются фамилии, - заметила Галина Горст. - Как только мы получили представление от прокуратуры, в отношении всех, кто в нём отмечен, назначена внутренняя проверка. У нас есть срок до 18 марта принять решение в отношении помощников, допустивших нарушение.
В дальнейшем есть три варианта развития событий. Во-первых, депутаты озаботились регламентом учёта рабочего времени, и его наверняка изменят. Подсчитывать трудодни помощников будут в отделе кадров Горсовета. Кроме того, любителей ездить на курорты за бюджетный счёт может ожидать дисциплинарное взыскание. Не исключено, что помощников, чью вину докажут, обяжут компенсировать в бюджет излишне полученные деньги.