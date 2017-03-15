Минприроды ищет новый источник неприятного запаха газа в Омске

Накануне вечером, 14 марта, социальные сети вновь наполнили жалобы омичей на едкий запах неизвестного вещества. Газ распространился в городке Нефтяников и в районе улицы 10 лет Октября. Сегодня на эти заявления отреагировали официальные службы.
"В настоящее время министерством совместно с ЦМС ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" проводятся мероприятия по установлению вещества в атмосферном воздухе, гигиенический норматив которого был превышен", - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Отметим, что сейчас СКР ведёт расследование причин выбросов этилмеркаптана 9 и 10 марта. Проверяются 12 предприятий, расположенных в промышленной зоне Советского округа. Установлено, что концентрация вещества была в 400 раз больше разрешённой нормы. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".
Проверили уже 7 заводов: Полиом, рубероидный, онпз. Ничего не нашли. Почему поиски не ведутся дальше. если выбросы продолжаются? Явно же, у кого-то неполадки с оборудованием, никак не может остановить процесс. У того же Полиома этилмеркаптана вообще в технологической цепочке нету. Зачем этот бред, для кого тянут время? Почему до сих пор не съездили в омскгоргаз, у них-то этилмеркаптана как раз полно
Пока минприроды "раскачается" никаких запахов уже не будет, и опять скажут вам (всему городу) померещилось.
Что то весна в этом году "радует" нас промышленными ароматами, не успел один выветриться, как пожалуйста новая коллекция