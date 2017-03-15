Минприроды ищет новый источник неприятного запаха газа в Омске
Общество  •  15 марта 2017, 10:49, последнее обновление 15 марта 2017, 10:49  •  печать

Минприроды ищет новый источник неприятного запаха газа в Омске

Автор: Екатерина Криль

Ведомство начало ещё одну проверку по сообщениям горожан об очередном выбросе в атмосферу химических веществ.

Накануне вечером, 14 марта, социальные сети вновь наполнили жалобы омичей на едкий запах неизвестного вещества. Газ распространился в городке Нефтяников и в районе улицы 10 лет Октября. Сегодня на эти заявления отреагировали официальные службы.

"В настоящее время министерством совместно с ЦМС ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" проводятся мероприятия по установлению вещества в атмосферном воздухе, гигиенический норматив которого был превышен", - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Отметим, что сейчас СКР ведёт расследование причин выбросов этилмеркаптана 9 и 10 марта. Проверяются 12 предприятий, расположенных в промышленной зоне Советского округа. Установлено, что концентрация вещества была в 400 раз больше разрешённой нормы. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст.  251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".

Теги  •  #выбросы в атмосферу #газ #министерство природных ресурсов и экологии

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Комментарии
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Верочка Кибатьярова  •  15 марта 2017, 13:51

Проверили уже 7 заводов: Полиом, рубероидный, онпз. Ничего не нашли. Почему поиски не ведутся дальше. если выбросы продолжаются? Явно же, у кого-то неполадки с оборудованием, никак не может остановить процесс. У того же Полиома этилмеркаптана вообще в технологической цепочке нету. Зачем этот бред, для кого тянут время? Почему до сих пор не съездили в омскгоргаз, у них-то этилмеркаптана как раз полно

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Евгений Янушкевич  •  15 марта 2017, 11:05

Пока минприроды "раскачается" никаких запахов уже не будет, и опять скажут вам (всему городу) померещилось.

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Юрий Александрович  •  15 марта 2017, 10:58

Что то весна в этом году "радует" нас промышленными ароматами, не успел один выветриться, как пожалуйста новая коллекция

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