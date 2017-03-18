Омичей просят не выходить на весенний лёд

Как рассказали в региональном МЧС, толщина льда на водоёмах и в затонах сейчас составляет от 55 до 70 сантиметров. И хотя она считается безопасной для массового выхода людей на лёд, в районе города лёд стал настолько тонким, что в некоторых местах имеет толщину всего шесть сантиметров. Структура льда неоднородная и высока вероятность провала под лёд.

- Такой лёд не выдержит и одного человека, - говорится в сообщении МЧС, - В ходе патрулирований за эту неделю были обнаружены около 200 рыбаков, с ними проведены профилактические беседы, распространены памятки по правилам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим.