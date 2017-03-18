Омичей просят не выходить на весенний лёд
Общество  •  18 марта 2017, 19:22, последнее обновление 18 марта 2017, 19:26  •  печать

Омичей просят не выходить на весенний лёд

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Ежедневно инспекторы проверяют 15 традиционных мест выхода людей на лёд для подлёдного лова рыбы.

Как рассказали в региональном МЧС, толщина льда на водоёмах и в затонах сейчас составляет от 55 до 70 сантиметров. И хотя она считается безопасной для массового выхода людей на лёд, в районе города лёд стал настолько тонким, что в некоторых местах имеет толщину всего шесть сантиметров. Структура льда неоднородная и высока вероятность провала под лёд.

- Такой лёд не выдержит и одного человека, - говорится в сообщении МЧС, - В ходе патрулирований за эту неделю были обнаружены около 200 рыбаков, с ними проведены профилактические беседы, распространены памятки по правилам безопасности на воде и оказанию первой помощи утопающим.

Теги  •  #весна #лед #МЧС #предупреждение

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Комментарии
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Роман Сергеев  •  18 марта 2017, 20:35

К сожалению, такие беседы не на всех действуют. Человек послушает, а завтра опять пойдет ловить рыбу.

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Николай Васильев  •  18 марта 2017, 20:06

Ну каждый год одно и тоже с подобными предупреждениями к рыбакам. А ведь все равно кто-то игнорируя опасность выйдет на лед - азарт подледного лова сильнее любых предупреждений. К сожалению, итог такой рыбалки может быть печальным. Необходимо обязать их иметь с собой средства спасения.

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