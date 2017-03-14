К концу марта в Омской области потеплеет до +11 градусов

С завтрашнего дня, 15 марта, погоду на территории Омской области будет формировать антициклон. Жителей региона ожидают холодные ночи (при прояснениях до -20…-25 градусов). Повышение температуры произойдёт на следующей неделе.

Третья декада марта, по долгосрочному прогнозу, ожидается очень тёплой. Ночные температуры должны повыситься до -1...-6 градусов, а дневные до +1...+6 градусов, а в южных районах ещё выше - до +11 градусов, - рассказала нашему корреспонденту начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Ольга Демидова.

После 20 марта начнётся активное снеготаяние, вслед за которым в регионе стартует паводок.