К концу марта в Омской области потеплеет до +11 градусов
Общество  •  14 марта 2017, 10:18, последнее обновление 14 марта 2017, 11:12  •  печать

К концу марта в Омской области потеплеет до +11 градусов

Автор: Екатерина Криль

Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшие недели.

С завтрашнего дня, 15 марта, погоду на территории Омской области будет формировать антициклон. Жителей региона ожидают холодные ночи (при прояснениях до -20…-25 градусов). Повышение температуры произойдёт на следующей неделе.

Третья декада марта, по долгосрочному прогнозу, ожидается очень тёплой. Ночные температуры должны повыситься до -1...-6 градусов, а дневные до +1...+6 градусов, а в южных районах ещё выше - до +11 градусов, - рассказала нашему корреспонденту начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Ольга Демидова.

После 20 марта начнётся активное снеготаяние, вслед за которым в регионе стартует паводок.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  14 марта 2017, 11:16

Даже не верится такому перепаду, уже привыкли к морозу ) а одиннадцать градусов тепла воспринимается как лето уже )

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