Омские учёные создали крем из помёта червей

Региональный Минпром подвёл итоги конкурса инновационных проектов "УМНИК". В финал вышли более тридцати проектов в пяти направлениях: "Информационные технологии", "Медицина будущего", "Современные материалы и технологии их создания", "Новые приборы и аппаратные комплексы" и "Биотехнологии". В конечном итоге специалисты отобрали 11 проектов студентов ОмГТУ, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГАУ, ОмГМУ, ОмГПУ, Института проблем переработки углеводородов. Каждый проект получит 500 тысяч рублей на реализацию.

Примечательна работа-победитель в направлении "Биотехнологии" научного сотрудника лаборатории систематики и экологии беспозвоночных ОмГПУ Станислава Князева. Он представил проект "Разработка технологии получения мукуса и копролитов дождевых червей Сибири для применения их в медицине и косметологии".

Полученные данные в конечном итоге предполагается использовать для создания готовых продуктов: мукус, гель, обогащённый продуктами выделения люмбрицид, маски на основе активированной глины в виде копролитов. Вероятно использование мукуса как ранозаживляющего, противовоспалительного, противомикробного, увлажняющего, противоожогового и регенерирующего средства. Мукус можно использовать непосредственно в качестве сыворотки и как компонент кремов, гелей и масок.

Научно-исследовательская работа будет проводиться в течение двух лет.