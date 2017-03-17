Омские учёные создали крем из помёта червей
Общество  •  17 марта 2017, 17:09  •  печать

Омские учёные создали крем из помёта червей

Автор:

Молодые инноваторы получили гранты на реализацию 11 проектов.

Региональный Минпром подвёл итоги конкурса инновационных проектов "УМНИК". В финал вышли более тридцати проектов в пяти направлениях: "Информационные технологии", "Медицина будущего", "Современные материалы и технологии их создания", "Новые приборы и аппаратные комплексы" и "Биотехнологии". В конечном итоге специалисты отобрали 11 проектов студентов ОмГТУ, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГАУ, ОмГМУ, ОмГПУ, Института проблем переработки углеводородов. Каждый проект получит 500 тысяч рублей на реализацию.

Примечательна работа-победитель в направлении "Биотехнологии" научного сотрудника лаборатории систематики и экологии беспозвоночных ОмГПУ Станислава Князева. Он представил проект "Разработка технологии получения мукуса и копролитов дождевых червей Сибири для применения их в медицине и косметологии".

Полученные данные в конечном итоге предполагается использовать для создания готовых продуктов: мукус, гель, обогащённый продуктами выделения люмбрицид, маски на основе активированной глины в виде копролитов. Вероятно использование мукуса как ранозаживляющего, противовоспалительного, противомикробного, увлажняющего, противоожогового и регенерирующего средства. Мукус можно использовать непосредственно в качестве сыворотки и как компонент кремов, гелей и масок.

Научно-исследовательская работа будет проводиться в течение двух лет.

Теги  •  #инновация #ОмГПУ #УМНИК

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский школьник упал с метромоста и выжил  •  сегодня, 17:27
Омича, убившего начальницу отделения почты, приговорили к 14 годам колонии  •  сегодня, 17:15
Маскота "Ак Барса" не пустят на матч с "Авангардом" из-за оплошности казанцев  •  сегодня, 16:11
Квалификационная коллегия судей ищет председателя для омского арбитража  •  сегодня, 16:00
Директор омского кинотеатра снялся в скандальном фильме Учителя  •  сегодня, 15:21  •   1
В Омской области резко снизились налоги от производителей пластика и резины  •  сегодня, 14:27
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Вавилон 240x400