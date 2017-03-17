84-летний житель Кузбасса решил сходить в Омск за хлебом
Общество  •  17 марта 2017, 16:40, последнее обновление 17 марта 2017, 16:42  •  печать

84-летний житель Кузбасса решил сходить в Омск за хлебом

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Накануне юбилея пенсионер из Кемеровской области отправился путешествовать, забыв предупредить об этом свою супругу.

В конце февраля к полицейским обратилась взволнованная пенсионерка из города Анжеро-Судженск Кемеровской области. Стражам порядка женщина рассказала, что её супруг накануне ушёл в магазин за хлебом и не вернулся. Полицейские решили объявить пропавшего в розыск. Поиски продолжались на протяжении нескольких недель, и в итоге пенсионера удалось обнаружить на железнодорожном вокзале соседнего города - Тайги.

- Вчера полицейские вернули мужчину домой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кемеровской области. - Стражам порядка пенсионер рассказал, что в канун своего 85-летия просто решил попутешествовать. Теперь об этом турне ему предстоит рассказать своей супруге.

Отмечается, что за время своего "похода за хлебом", мужчина успел побывать в Новосибирске и Омске.

Теги  •  #Кемеровская область #пенсионер #путешествие #УМВД #хлеб

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Комментарии
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Злата Маркова  •  17 марта 2017, 17:07

Неплохо прокатился дедушка, теперь можно и юбилей отмечать. Надеюсь, супруга простит.

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