84-летний житель Кузбасса решил сходить в Омск за хлебом

Накануне юбилея пенсионер из Кемеровской области отправился путешествовать, забыв предупредить об этом свою супругу.

В конце февраля к полицейским обратилась взволнованная пенсионерка из города Анжеро-Судженск Кемеровской области. Стражам порядка женщина рассказала, что её супруг накануне ушёл в магазин за хлебом и не вернулся. Полицейские решили объявить пропавшего в розыск. Поиски продолжались на протяжении нескольких недель, и в итоге пенсионера удалось обнаружить на железнодорожном вокзале соседнего города - Тайги.

- Вчера полицейские вернули мужчину домой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кемеровской области. - Стражам порядка пенсионер рассказал, что в канун своего 85-летия просто решил попутешествовать. Теперь об этом турне ему предстоит рассказать своей супруге.

Отмечается, что за время своего "похода за хлебом", мужчина успел побывать в Новосибирске и Омске.