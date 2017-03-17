Оттепель обещает Омску плюсовую температуру

На следующей неделе в регионе можно будет встречать весну: столбик термометра поднимется выше нуля.

В ближайшие дни в Омской области ещё будут наблюдаться резкие перепады температур в течение суток. В субботу и воскресенье днём ожидается 0...-5°C, ночью -14...-19°C, при прояснениях до -24 градусов. Далее среднесуточная температура воздуха будет только расти.

На погоду окажет влияние обширный антициклон с высоким атмосферным давлением. Ожидается малооблачная погода без осадков с постепенным повышением температуры воздуха к концу месяца. Ночью морозно, днём до оттепели, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

До 22 марта в отдельных районах Омской области по ночам возможны похолодания до -20 градусов. Со следующего четверга, 23 марта, и до конца месяца дневная температура составит +1…+6°, ночная - в пределах от -6…-11° до 0...-5°. Временами возможны осадки.