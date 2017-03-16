Синоптики назвали причину сгустившегося над Омском смога

Сегодня, 16 марта, омичи наполнили соцсети фотографиями серого смога. Беспокойство горожан объясняется тем, что с 9 марта в воздухе периодически чувствуются химические примеси.

Как рассказали в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС, причиной смога стала температурная инверсия - аномалия, препятствующая перемещению воздуха по вертикали. При этом штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях объявлено ещё с 20:00 14 марта.

На 13:00 часов 16 марта ситуация не изменилась - город под колпаком приземной инверсии, - сообщили синоптики.

Сотрудники Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского УГМС продолжают брать пробы воздуха.