Синоптики назвали причину сгустившегося над Омском смога
Общество  •  16 марта 2017, 16:11  •  печать

Синоптики назвали причину сгустившегося над Омском смога

Автор:

Густая дымка, которая утром заволокла некоторые районы города, появилась из-за погодной аномалии.

Сегодня, 16 марта, омичи наполнили соцсети фотографиями серого смога. Беспокойство горожан объясняется тем, что с 9 марта в воздухе периодически чувствуются химические примеси.

 
 

 

Как рассказали в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС, причиной смога стала температурная инверсия - аномалия, препятствующая перемещению воздуха по вертикали. При этом штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях объявлено ещё с 20:00 14 марта.

На 13:00 часов 16 марта ситуация не изменилась - город под колпаком приземной инверсии, - сообщили синоптики.

Сотрудники Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского УГМС продолжают брать пробы воздуха.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #смог #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Депутаты Горсовета поскандалили с мэрией из-за финансирования КТОСов  •  сегодня, 17:28
В Омске пойдёт под суд экс-полицейский, хранивший у себя наркотики  •  сегодня, 16:55  •   1
Омские театралы простятся с Елизаветой Романенко 18 марта  •  сегодня, 16:23
Бюджет Омской области увеличился на 6,1 млрд рублей  •  сегодня, 16:14
В Омске впервые прошёл ученический бал в стиле 1812 года  •  сегодня, 15:39  •  
Пьяный омич сообщил в полицию о захвате заложников и потребовал самолёт  •  сегодня, 15:15  •   2
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400