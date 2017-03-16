Омским депутатам удалось узнать, "кто нагадил газом" в городе

Сегодня, 16 марта, члены областного парламента попросили представителей правительства предоставить информацию о выбросе одоранта, произошедшем 9 марта. Напомним, специалисты установили, что содержание опасного вещества в воздухе превысило предельно допустимые концентрации (ПДК) в 406 раз.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко, выйдя к трибуне, заявил, что такое превышение ПДК опасности для здоровья не представляет. Опасность, по его словам, возникает при концентрациях в десятки тысяч раз превышающие те, которые были выявлены на территории Омска. Чиновник также отметил, что позиция федерального законодателя в данном вопросе достаточно мягкая. Штрафы за такие выбросы не превышают 100 тыс. руб., и при этом даже нет никакой градации по степени опасности. Виновник выброса, заверил Александр Матненко, пока так и не установлен.

- Нарушитель должен прийти с поднятыми руками, спущенными штанами, сказать, что он нагадил, и попросить за ним убрать, - объявил председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. - Так вы скажите, кто нагадил? У вас есть оборудование, так кто нагадил? Если вы установили, но пока не можете сказать - это другой вопрос. Опять кого-то покрываете что ли?

Неизвестно, чем бы закончился выпад председателя Законодательного собрания для первого заместителя министра, если бы слово не взял зампрокурора Омской области Александр Лоренц.

- Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ в тот же день, когда произошёл выброс, - сообщил сотрудник надзорного органа. - Статья предусматривает ответственность за загрязнение атмосферы. Отмечу, что данная статья очень редко применяется в практике. В России в прошлом году было возбуждено семь уголовных дел аналогичной категории. В Омской области эта статья вообще почти не применялась. Сейчас проводятся следственные действия, поэтому Александр Сергеевич [Матненко] не может сказать всё, поскольку все обстоятельства преступления скрыты следственной тайной. И данные расследования могут разглашаться только с согласия органов следствия.

Далее к трибуне был приглашён заместитель начальника омского управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин. Докладывая о происшествии, он отметил, что производитель попавшего в атмосферу этилмеркаптана уже установлен - это дочернее предприятие компании "Газпром" в Оренбурге. Руководство компании пообещало к 17 марта предоставить сотрудникам надзорных органов перечень всех предприятий Омска, закупающих это вещество.

- По мнению генерального директора этой компании, чтобы в атмосферу попало такое количество этилмеркаптана, нужно было разлить целую цистерну, - сообщил Сергей Ерёмин. - Это вещество представляет собой жидкость. И чтобы оно попало в атмосферу, надо его, мягко говоря, вскипятить.

Накануне стало известно, что следственные органы в связи с произошедшим организовали проверку на 12 омских предприятиях. Сегодня круг предприятий уже сузился. По словам замначальника Росприроднадзора, выброс мог быть произведён с заброшенного предприятия западной части северного промышленного узла.

- Я не хочу предприятие пока называть, - сказал Сергей Ерёмин, бросив взгляд на прокурора Александра Лоренца. - Но могу сказать, что у нас есть там брошенное обанкротившееся крупное предприятие, где находятся ёмкости с одорантом. По всей видимости, какая-то ситуация произошла там. Сейчас пытаемся зайти туда.

На этом обсуждение вопроса завершилось. Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский в качестве эпилога добавил, что произошедшее станет уроком для омской власти. "У нас город особенный, он когда-то был городом экологической опасности. Мы не должны рассчитывать на авось, надо быть готовым к любым техногенным ситуациям", - подытожил он.