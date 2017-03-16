Число омских площадок "Тотального диктанта" увеличится за счёт библиотек и школ

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" руководители образовательной акции рассказали, где и под чью диктовку можно будет написать диктант.

В этом году, 8 апреля, "Тотальный диктант", придуманный новосибирскими студентами, пройдёт в 14-й раз. За годы своего существования образовательная акция охватила все шесть континентов и даже космос.

"Тотальный диктант" расширяется географически. Рост во многом происходит за счёт привлечения городов, посёлков областного подчинения. Омск в этом плане давно хорошо работает, охватив практически все районные центры, - пояснила руководитель проекта Ольга Ребковец по телемосту из Новосибирска.

Ольга Ребковец

Автором текста в этом году стал писатель Леонид Юзефович.

Он согласился практически сразу, но с условием, что текст будет именно таким: с идеей о трёх городах и реках, с которыми связана жизнь Леонида Абрамовича, - Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева. Мне эта идея показалась совершенно замечательной. Когда текст личный, он всегда живой и никогда не оставляет равнодушным. Таким он и получился, - рассказала Ребковец.

В Омске акция состоится в шестой раз. Количество участников выросло с двух сотен до 4,5 тысячи, и это один из самых массовых показателей в мире.

Омск редко попадает в топ мировых рейтингов, а здесь мы уже не первый год держим четвёртое место в мире среди 700 городов. Мы уступаем только Москве, Санкт-Петербургу и родине "Тотального диктанта" - Новосибирску. Я считаю, это показатель того, что в Омске есть потенциал, и он не настолько депрессивен, как это принято считать, - отметил региональный координатор проекта Сергей Демченков.

Сергей Демченков

Список омских площадок сейчас составляется, пока в нём 40 мест. Перечень расширился за счёт одиннадцати омских муниципальных библиотек и школ в отдалённых районах города. Свои площадки для сотрудников откроет и ряд предприятий: радиозавод имени Попова, "Омскнефтехимпроект", "Фармакопейка" и др. Также организаторы сейчас договариваются с "диктаторами" - людьми, которые будут начитывать аудитории текст. Полный список площадок и "диктаторов" станет известен к 29 марта, когда начнётся регистрация участников.

Завтра, 17 марта, начнутся курсы по подготовке к диктанту. Они будут проходить по пятницам в 18:00 во втором корпусе ОмГУ (пр. Мира, 55, ауд. 220). Результаты диктанта будут анонимными. Более того, в последние годы у участников появилась возможность указать в бланке, что они хотят знать лишь количество своих ошибок, но не оценку. Ведь, как подчёркивают организаторы, задача "Тотального диктанта" не выставление отметок, а повышение интереса к русскому языку.

Фото: Илья Петров