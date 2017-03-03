Омичам посоветовали при подготовке к "Тотальному диктанту" повторить синтаксис

Текст "Тотального диктанта - 2017", который пройдёт 8 апреля более чем в 800 городах России и мира, написал российский писатель Леонид Юзефович, стилю которого присущ сложный синтаксис.

"Тотальный диктант - 2017" будут писать 8 апреля в 514 российских и 287 зарубежных городах. В этом году участникам предстоит справиться с текстом Леонида Юзефовича.

"В эссе описаны три города, с которыми связана моя жизнь, и три реки, на которых стоят эти города. Диктант делится на три части, в первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - это Улан-Удэ и Селенга, третья - это город, где я живу сейчас, - Санкт-Петербург и Нева", - цитирует писателя ТАСС.

Как рассказала "Омск Здесь" кандидат филологических наук, руководитель уникального проекта "Современный русский" Тамара Скок, будучи кандидатом исторических наук, Юзефович любит точность, а как филолог обладает прекрасным слогом. И так как у него есть опыт работы в преподавании, то он знаком с учебно-методическими азами.

- Юзефович очень интересный автор с интересной судьбой, и наверняка его текст будет отличаться от текстов предыдущих авторов. Судя по его последним произведениям, он повествователь, - поделилась Тамара Скок. - Скорее всего, это будут какие-то описательные моменты, и, судя по стилю его книг, будет сложный синтаксис. Но так как Юзефович работал в школе, он адаптирует текст для восприятия слушателей. Уровень образования в Омске достаточно высок, и омичи довольно интеллигентны и любознательны, поэтому они напишут "Тотальный диктант" хорошо.

Как посоветовала омичам Тамара Скок, главное при написании текста - внимательно слушать "диктатора" и улавливать его интонационные посылы, а при подготовке к диктанту необходимо повторить все синтаксические правила.

Справка:

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Участники акции добровольно и на бесплатной основе пишут диктант одновременно в десятках городов России и мира с поправкой на часовые пояса. Идея акции возникла в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" в начале 2000-х. За 14 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие - в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, её участниками стали более 145 тыс. человек.