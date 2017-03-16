LIVE: "Тотальный диктант - 2017"

"Тотальный диктант" проводится в Омской области уже шестой раз. За последние годы регион является бесспорным лидером этого движения, стабильно удерживая четвёртое место в мире по числу участников акции.
Спикерами пресс-конференции станут руководитель проекта Ольга Ребковец (Новосибирск) и региональный координатор проекта Сергей Демченков (Омск).
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.
Приятно, что заставкой новостной стоки прямой трансляции стала фотография наших учеников и учителя (школа№82 г. Омск) Одной из площадок первого тотального диктанта в городе Омске была наша школа! Участвуем всегда! Будем рады если и в этом году школа станет такой площадкой! Вопрос к организаторам в Омске. С уважением Артамонова Н.Н., директор школы
Хорошо, что количество участников не уменьшается и людям интересны подобные мероприятия. На фоне общего падения грамотности такой энтузиазм обнадеживает.