LIVE: "Тотальный диктант - 2017"
LIVE  •  16 марта 2017, 11:29, последнее обновление 16 марта 2017, 11:29  •  печать

LIVE: "Тотальный диктант - 2017"

Сегодня, 16 марта, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция "Тотальный диктант - 2017".

"Тотальный диктант" проводится в Омской области уже шестой раз. За последние годы регион является бесспорным лидером этого движения, стабильно удерживая четвёртое место в мире по числу участников акции.

Спикерами пресс-конференции станут руководитель проекта Ольга Ребковец (Новосибирск) и региональный координатор проекта Сергей Демченков (Омск).

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

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Комментарии
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Наталья Артамонова  •  16 марта 2017, 15:59

Приятно, что заставкой новостной стоки прямой трансляции стала фотография наших учеников и учителя (школа№82 г. Омск) Одной из площадок первого тотального диктанта в городе Омске была наша школа! Участвуем всегда! Будем рады если и в этом году школа станет такой площадкой! Вопрос к организаторам в Омске. С уважением Артамонова Н.Н., директор школы

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Анна Орлова  •  16 марта 2017, 12:08

Хорошо, что количество участников не уменьшается и людям интересны подобные мероприятия. На фоне общего падения грамотности такой энтузиазм обнадеживает.

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