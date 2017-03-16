LIVE: "Тотальный диктант - 2017"

"Тотальный диктант" проводится в Омской области уже шестой раз. За последние годы регион является бесспорным лидером этого движения, стабильно удерживая четвёртое место в мире по числу участников акции.

Спикерами пресс-конференции станут руководитель проекта Ольга Ребковец (Новосибирск) и региональный координатор проекта Сергей Демченков (Омск).

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.