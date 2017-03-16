Олег Шишов выйдет на свободу по УДО

Сегодня суд на выездном заседании в колонии № 8, где содержится Олег Шишов, решал его судьбу. Бывшим гендиректором НПО "Мостовик" в Советский районный суд было подано сразу два ходатайства - об условно-досрочном освобождении и переводе его в колонию-поселение. В итоге судья объединила их в одно производство и удовлетворила прошение об УДО. Если все заинтересованные стороны не обжалуют решение, Шишов выйдет на свободу спустя 10 дней после того, как оно вступит в силу. Это может состояться уже 27 марта.

Напомним, ходатайства были поданы в тот день, когда областной суд рассматривал жалобу Шишова на решение Советского райсуда, отказавшего предпринимателю в замене неотбытой части наказания более мягким видом. Ходатайство из вышестоящей инстанции он тогда отозвал. Не исключено, что по причине подачи новых.

Напомним, омский строитель обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его признали виновным в неуплате налогов и мошенничестве. Ранее владивостокский суд вынес обвинительный приговор по делу о пособничестве в растрате миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума. Шишов признал свою вину по всем эпизодам, что позволило рассмотреть дела в особом порядке.