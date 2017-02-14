Олег Шишов не захотел выходить на свободу

Бывший глава омского НПО "Мостовик" отозвал свою жалобу на решение Советского суда, который отказал ему в замене неотбытой части срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Сегодня Омский областной суд должен был вынести решение по жалобе омского строителя, бывшего руководителя НПО "Мостовик" Олега Шишова. Напомним, он просил суд заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Строитель находится в заключении более двух лет. Это половина отбытого срока. Ранее Советский районный суд прошение Шишова отклонил.

Заседание вышестоящей судебной инстанции по рассмотрению ходатайства Олега Шишова растянулось практически на весь день. Утром судьи принять решение не смогли, поскольку осуждённый захотел приобщить к материалам дела дополнительные характеристики. Но сделать это было проблематично, поскольку в омских колониях до сих пор действует карантин. Суд взял перерыв до трёх часов дня.

Открыв заседание после перерыва, суд узнал, что Олег Шишов отозвал своё ходатайство. Он сообщил об этом лично при помощи видео-конференц-связи. Неизвестными остались и причины, по которым он решил остаться в заключении.