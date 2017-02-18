Стала известна причина, по которой Олег Шишов отказался выходить на свободу

Отозвав своё ходатайство о замене лишения свободы более мягким видом наказания, глава НПО "Мостовик" подал новое. Он просит суд перевести его на содержание в колонию-поселение.

Причиной отказа главы НПО "Мостовик" Олега Шишова от ходатайства о замене лишения свободы более мягким видом наказания может стать другое ходатайство, поступившее в Советский районный суд. Напомним, вопрос с заменой решался в Омском областном суде 14 февраля. Но тогда строитель отказался от своего прошения.

Именно в этот день в Советский районный суд поступило другое ходатайство Олега Шишова - об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Иными словами, он просит суд перевести его из ИК-8 - колонии общего режима в колонию-поселение, где условия, как известно, иные. Вполне возможно, это более реальный вариант для осуждённого облегчить свои условия содержания, нежели выйти на свободу условно-досрочно.

Адвокат Олега Шишова на вопрос об отзыве ходатайства сказал лишь то, что это было личное решение Олега Владимировича. В остальном от комментариев воздержался.