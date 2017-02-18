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Стала известна причина, по которой Олег Шишов отказался выходить на свободу
Общество  •  18 февраля 2017, 10:00, последнее обновление 18 февраля 2017, 12:03  •  печать

Стала известна причина, по которой Олег Шишов отказался выходить на свободу

Автор: Виктория Стрельникова

Отозвав своё ходатайство о замене лишения свободы более мягким видом наказания, глава НПО "Мостовик" подал новое. Он просит суд перевести его на содержание в колонию-поселение.

Причиной отказа главы НПО "Мостовик" Олега Шишова от ходатайства о замене лишения свободы более мягким видом наказания может стать другое ходатайство, поступившее в Советский районный суд. Напомним, вопрос с заменой решался в Омском областном суде 14 февраля. Но тогда строитель отказался от своего прошения.

Именно в этот день в Советский районный суд поступило другое ходатайство Олега Шишова - об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Иными словами, он просит суд перевести его из ИК-8 - колонии общего режима в колонию-поселение, где условия, как известно, иные. Вполне возможно, это более реальный вариант для осуждённого облегчить свои условия содержания, нежели выйти на свободу условно-досрочно.  

Адвокат Олега Шишова на вопрос об отзыве ходатайства сказал лишь то, что это было личное решение Олега Владимировича. В остальном от комментариев воздержался.

Теги  •  #адвокат #лишение свободы #Мостовик #Олег Шишов

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Комментарии

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Игорь Х  •  18 февраля 2017, 13:38

Возможно, глава НПО "Мостовик" просто боится мести каких-то подельников?

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Сергей Грушин  •  18 февраля 2017, 12:13

"Где хочу там и сижу", колония поселения это почти уже свобода, пару месяцев и можно будет дома досиживать.

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Таисия Петрова  •  18 февраля 2017, 11:40

По названию новости думаешь раскрыты тайны мадридского двора, а по содержанию все проще намного

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Лариса Савельева  •  18 февраля 2017, 11:07

Человек сам принял решение и это его право и личное право, что уж здесь обсуждать

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