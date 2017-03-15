Омский чиновник, подозреваемый в браконьерстве, заявил, что его подставили

Директор Управления по охране животного мира Виктор Данилов дал эксклюзивное интервью телеканалу "Продвижение", прокомментировав все обвинения в браконьерстве в свой адрес. Напомним, охотники из Колосовского района поймали знакомого Виктора Данилова с большой сумкой, позже к ним присоединился и сам директор. Чиновника и его товарища заподозрили в охоте на рысь, занесённую в Красную книгу. Добыча якобы находилась в сумке, которую охотникам так и не открыли. Правоохранительными органами, проводящими проверку по факту незаконной охоты, с места происшествия были изъяты все улики - кровь животного и шерсть. Теперь экспертиза должна установить, что за зверь находился в сумке.

- Этой ситуации предшествовало составление протокола о нарушении правил охоты на одного из охотников, с которыми произошёл конфликт в лесу. С нами пытались договориться, но я всегда занимал принципиальную позицию в отношении браконьеров - нарушил, неси ответственность, - пояснил телеканалу Виктор Данилов. - Ложные обвинения в адрес охотинспекторов дело привычное, мы к этому готовы. Проводилась служебная проверка, в том числе и использования службеного транспорта, с меня брали объяснения.

Директор управления также пояснил, что в сумке находилась бездомная собака, которую его друг отстрелил в лесу. Подробное интервью с Виктором Даниловым смотрите в ближайших выпусках программы "Новости Здесь. Омск" на телеканале "Продвижение".