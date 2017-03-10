Судьбу омского чиновника Данилова, подозреваемого в браконьерстве, решит баллистическая экспертиза

Служебная проверка в отношении директора Управления по охране животного мира Виктора Данилова завершена. Факт браконьерства с его стороны не подтвердился. Тем не менее окончательные выводы можно будет сделать только по результатам экспертиз баллистической и биологических следов, изъятых с места происшествия.

Стало известно, что региональное министерство природных ресурсов и экологии завершило проверку в отношении директора Управления по охране животного мира Виктора Данилова. Напомним, он был пойман охотниками из Колосовского района, которые подозревали чиновника в отстреле рыси, занесённой в Красную книгу.

По факту сообщения начались проверки, причём одна из них служебная. В комментариях сайту "Омскрегион" министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров завил, что факт браконьерства не подтвердился.

- Мы опросили всех участников инцидента, объехали территорию той части, где был произведён отстрел животного, изъяли шерсть, кровь, гильзы - всё это передали полиции для проведения экспертизы. Мы закончили служебную проверку. Но пока не будут завершены все следственные действия, не будет результата экспертизы, я не приму ничью сторону. Виктор Данилов продолжает исполнять свои обязанности и в случае необходимости намерен доказывать свою невиновность в суде, - пояснил изданию министр.

В министерстве ИА "Омск Здесь" подтвердили, что проверка окончена. В настоящее время идёт баллистическая экспертиза, а также экспертиза биологических следов, изъятых с места происшествия, - крови животного и шерсти, поскольку его труп найти не удалось. От их результатов и будет зависеть исход дела. В омской полиции не исключают, что итог экспертиз может стать известен к концу следующей недели.

Виктор Данилов вину свою не признаёт, подчеркивая, что когда он приехал на заимку, то стал свидетелем потасовки охотников. Поскольку один из них был его родственником, он лишь вмешался в конфликт и встал на защиту.