ОмГПУ проведёт летнюю школу для немецких студентов
Общество  •  15 марта 2017, 18:02  •  печать

ОмГПУ проведёт летнюю школу для немецких студентов

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Омский педуниверситет проведёт летнюю школу по русскому языку и страноведению России для студентов из ФРГ.

Заявку университета одобрила германская служба академических обменов (DAAD). Немецкие студенты, которые приедут в Омск, познакомятся с российской системой образования, особенностями Омского региона, смогут попрактиковаться во владении русским языком.

Омский государственный педагогический университет - единственный педагогический вуз России, победивший в конкурсе, - сообщила руководитель Информационного центра DAAD в Новосибирске Анна Хесс. - На конкурс поступило около 80 заявок от российских вузов, а одобрили только 23 программы летних школ.

Школа проводится с 1 по 20 августа в рамках программы GoEast 2017. В программу вошли лекции, тренинги, экскурсии, мастерские, информационные встречи. Выходные дни студенты из Германии смогут провести в российских семьях или принять участие в Сибирском международном марафоне и праздновании Дня города.

Теги  •  #Германия #образование #ОмГПУ

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