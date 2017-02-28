В июле в Омске откроется Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор
Экономика  •  28 февраля 2017, 13:33  •  печать

В июле в Омске откроется Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор

Автор: Виктория Стрельникова

Проект будет запущен на базе Омского государственного педагогического университета 4 июля. В вузе ожидают приезда высоких гостей не только из России, но и из Китая и надеются на скорейший старт совместных молодёжных бизнес-проектов.

4 июля в Омском государственном педагогическом университете откроется Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор. В середине февраля этот проект обсудили на заседании федеральных и региональных координаторов по запуску совместных бизнес-инкубаторов. Всего в нашей стране их откроется три - в Уфе, Омске и Ульяновке. Четвёртый уже начал работу в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета. Разместить инкубатор в вузе удалось за счёт выигранного ОмГПУ гранта.

- Решение о создании совместного Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора было принято, как известно, на Форуме молодых лидеров стран ШОС, прошедшем в Омске в сентябре прошлого года. Он станет площадкой для воплощения в жизнь идей и бизнес-проектов молодых предпринимателей России и Китая. Безусловно, наш вуз ориентируется не только на образовательный, но и коммерческий результат. Мы надеемся, что в скором времени появятся совместные бизнес-проекты, - пояснили ИА "Омск Здесь" в отделе молодёжной политики и воспитательной работы Омского государственного педагогического университета.

О поступивших заявках в вузе пока предпочли не говорить, участники станут известны ближе к дате открытия бизнес-инкубатора.

Теги  •  #бизнес-инкубатор #Китай #ОмГПУ #ШОС

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