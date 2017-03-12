Омичей подготовят к "Тотальному диктанту"
Общество  •  12 марта 2017, 15:54, последнее обновление 12 марта 2017, 15:58  •  печать

Омичей подготовят к "Тотальному диктанту"

Автор: Екатерина Криль

В ОмГУ открываются бесплатные курсы по подготовке к образовательной акции.

Занятия будут проводиться с 17 марта еженедельно. Они позволят всем желающим повторить ключевые орфограммы и пунктограммы, которые должны будут встретиться в тексте грядущего "Тотального диктанта".

Курсы будут проходить в Омском государственном университете по пятницам с 18:00 до 19:00 (пр. Мира, 55, ауд. 220). Проводит занятия доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Татьяна Павловна Рогожникова.

"Тотальный диктант" состоится 8 апреля. Участники напишут текст Леонида Юзефовича. Информация об омских площадках сейчас уточняется.

Теги  •  #курсы #ОмГУ #Тотальный диктант

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