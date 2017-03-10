Мэр Омска прокомментировал ситуацию с премиями председателей КТОСов

Сегодня, 9 марта, на сайте прокуратуры Омской области появились результаты проверки деятельности комитетов территориального общественного самоуправления. Так, надзорные органы установили, что значительная часть выделенных КТОСам бюджетных средств была потрачена на поощрение председателей, специалистов и "активных" участников комитетов.

Акт прокурорского реагирования был направлен в мэрию и Омский городской совет. В департаменте общественных отношений и социальной политики предоставить оперативный комментарий по поводу информации прокуратуры не смогли. Корреспонденту "Омск Здесь" удалось связаться с мэром города и узнать его позицию относительно результатов прокурорской проверки.

- Есть определённая смета на содержание комитетов территориального общественного самоуправления, и средства расходовались в соответствии с этими сметами, - сообщил градоначальник в ходе телефонного разговора. - Этим вопросом занимаются фонды, которые работают при округах. Я пока не владею информацией о том, какие именно предъявлены прокуратурой обвинения. Разберёмся и сформулируем соответствующий ответ. Когда будут выявлены факты, то в соответствии с ними будут сделаны выводы. И относительно должностных лиц, и относительно самого документа по распределению ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на территории Омска сейчас действуют 76 комитетов ТОС. Более 32 тысяч омичей являются их активистами. Среди них - 3067 старших по домам, 10 368 старших по подъездам, 429 квартальных комитетов. Ежемесячное материальное поощрение получают около 170 человек на весь город (председатели, специалисты и работники фондов), и оно также зависит от количества населения на территории КТОС, от активности, от реальных достижений (в год на это расходуется около 49 млн руб., средний размер выплаты 13,5 тыс. руб. в месяц).