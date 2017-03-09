Омские КТОСы направили 80 % бюджетных субсидий на премии своим сотрудникам
Общество  •   9 марта 2017, 11:03, последнее обновление 9 марта 2017, 12:47  •  печать

Омские КТОСы направили 80 % бюджетных субсидий на премии своим сотрудникам

Автор: Антон Маликов

Прокуратура выявила грубые нарушения бюджетного законодательства в деятельности комитетов территориального общественного самоуправления Омска. 

В 2016 году на создание условий для развития территориального общественного самоуправления из городского бюджета было выделено 87 млн руб. Как установили омские прокуроры, часть этих средств, была истрачена на поощрение сотрудников и руководителей КТОСов.

- Из предоставляемых субсидий фондами объединения и развития ТОС порядка 80 % расходуется на поощрение "активных" участников, председателей и специалистов КТОС, работников Фонда, создание условий для их деятельности, а фактически на заработную плату, и только не более 4 % направляется непосредственно на организационно-техническую поддержку мероприятий ТОС, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также сотрудники надзорного органа выявили факты поощрения работников КТОС при отсутствии чётких критериев оценки их деятельности. Например, в ноябре прошлого года председатели и два специалиста КТОСов "Радуга" и "Авангард" получили премию по 5 % от должностного оклада за личный приём десяти и шести граждан соответственно. Впрочем, сами председатели уверяют, что никаких денег за это им не выдавалось.

- Да это чушь какая-то, никакой премии мы не получали. И никогда таких премий у нас в жизни не было. Откуда они это взяли? Может быть, разговор идёт о деньгах, который раз в квартал платят квартальным и старшим по домам. Я не знаю даже, что сказать. Но у нас никаких премий не было точно! - заявил в беседе с корреспондентом "Омск Здесь" председатель КТОС "Радуга" Александр Кубов.

Обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе проверки и то, что в КТОСах учёт расходования средств ведётся ненадлежащим образом. Например, комитеты не представляют документов, подтверждающих целевое использование приобретённого ими товара. Отчёт о потраченных на те или иные цели средств не предоставляется.

- В целях устранения выявленных нарушений, носящих в том числе коррупциогенный характер, прокурор Омска Алексей Полубояров внёс представление мэру города Вячеславу Двораковскому, а также направил информацию в Омский городской совет, - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе департамента общественных отношений и социальной политики, курирующего деятельность КТОСов, пообещали позже предоставить комментарий по поводу фактов, выявленных прокурорами. 

Теги  •  #бюджет #коррупция #КТОС #прокуратура #субсидия

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Таисия Петрова  •  9 марта 2017, 11:22

Обычная история, деньги выделили, потратили, а куда и как не знают даже получатели их, а 5 процентов конечно сильно премировали, люди видно их даже не заметили

Ответить
Ann Fr  •  9 марта 2017, 11:17

Даже не удивляюсь. Хотя премии в 5 % от оклада - это практически ничего, очень скромно.

Ответить
Виктор Вайз  •  9 марта 2017, 13:38

это просто подтверждает, что это тупой заказной наезд прокурорских - видимо им вовремя не отстегнули деньжат или же кто-то, кому иэти КТОСы перешли дорогу, заказал эту проверку. 5 % от оклада - это вообще копейки, а значит ничего больше не нашли - проверочка-то провалилилась. Лошары прокурорские, лучше бы серьезных коррупционеров ловили, а не такую шушеру, - стыдно и позорно, господа "правоохранители".

Ответить
Последние новости
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
В Омске стали выпускать яблочный комбикорм  •  сегодня, 15:59
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит  •  сегодня, 15:21  •   1
Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля  •  сегодня, 14:46  •   2
В Омске повысились цены на хлеб и молоко, но подешевело мясо и морепродукты  •  сегодня, 14:19
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 240х400