Треть омичей выбрали профессию под давлением родителей

Выяснилось, что чаще всего омичи выбирали профессию исходя не из своего желания, а родителей.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 985 жителей Омска, чтобы выяснить, какие факторы повлияли на выбор их профессии. Выяснилось, что чаще всего омичи выбирали профессию исходя из своего желания стать профессионалами в определённой сфере. У трети опрошенных омичей решающим фактором в выборе специальности стала доступность образования. По такому принципу, например, выбирали будущую профессию экономисты, преподаватели и продавцы.

Ещё треть опрошенных горожан признались, что на выбор профессии повлияло мнение родителей. Сейчас же среди них по специальности работает 57 %, а остальные 33 % сменили работу на ту, которая им по душе. Любопытно, что чаще других с мнением родителей соглашались бухгалтеры и строители. Пятая часть респондентов определила будущую деятельность исходя из престижности профессии. Опрос показал, что этот критерий был важен будущим банковским работникам, программистам и маркетологам.

Добавим, что остальным участникам опроса определиться с выбором специальности помогли тестирования на профориентацию в школе и мнение окружающих.