Омичи рассказали, в каких профессиях они разочаровались

Специалисты службы исследований HeadHunter выяснили у омских специалистов, кем они хотели быть в детстве и насколько их пожелания воплотились в реальность.

Выяснилось, что только 7 % омичей получили ту профессию, о которой мечтали в детстве: 5 % полностью реализовали свою мечту, а 2 % оказались в смежной или схожей профессиональной области.

Самыми популярными желаемыми профессиями в детстве оказались профессии врача (19 %), учителя (7 %) и ветеринара (4 %). Также омичи хотели быть в детстве водителями, военными, космонавтами, артистами, актёрами, археологами, полицейскими, лётчиками, певицами, юристами, дизайнерами, бизнесменами, программистами, художниками, инженерами и балеринами.

Как показал опрос, детские мечты несколько разошлись с реальностью, и соискатели стали работать менеджерами по продажам, инженерами, бухгалтерами, продавцами и экономистами, а также программистами, HR-специалистами, юристами, маркетологами и офис-менеджерами.

У части кандидатов ожидания с реальностью совпали частично: например, художники и модельеры в итоге стали работать дизайнерами, полицейские, прокуроры и детективы стали работать юристами, бизнесмены работают директорами компаний, а воспитатели - учителями, - отметила руководитель пресс-службы по СФО Елана Таращук.

Несмотря на то, совпали ли детские ожидания и взрослая реальность, практически каждый третий соискатель доволен выбранной профессией - 35 %. Примерно столько же отчасти довольны, отчасти нет. И только 13 % абсолютно недовольны сделанным выбором. При этом самыми довольными оказались HR-менеджеры (74 %), аналитики (72 %) и строители (66 %). А вот разочаровались в выборе продавцы-консультанты - 69 % соискателей.