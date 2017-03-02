Омичи рассказали, ради чего готовы работать больше
Общество  •   2 марта 2017, 10:00, последнее обновление 2 марта 2017, 10:03  •  печать

Омичи рассказали, ради чего готовы работать больше

Автор: Дарья Молчанская

Сотрудники омских компаний рассказали, какие условия труда мотивируют их работать более эффективно.

В исследовании, которое провёл сайт по поиску работы "Зарплата.ру", приняли участие 1494 омичей. Больше половины из них (52 %) ходят на работу с большим желанием, треть (34 %) посещает рабочее место без особого энтузиазма, а каждый седьмой (14 %) затруднился ответить.

В ходе опроса половина горожан призналась, что в настоящее время работают не в полную силу и могли бы трудиться несколько лучше, четверть - практически не раскрывают свой потенциал на рабочем месте, ещё четверть - выкладываются полностью и работают на самом высоком уровне качества и результата, - говорится в сообщении компании.

Между тем, самой лучшей мотивацией для трудовой деятельности жители города считают увеличение заработной платы, комфортное рабочее место, профессиональный рост, интересные и разнообразные задачи, самостоятельная организация рабочего процесса, сокращение рутины и бюрократии в работе, а также одобрение коллег. При этом большинство респондентов готовы увеличивать производительность труда и увеличение рабочего дня, если это приведёт к увеличению их дохода.

Что касается сегодняшнего дня, то омичи больше всего довольны отношениями с коллегами и уверенностью в сохранении места, а менее всего рады зарплате, руководству и отсутствию перспектив.

Теги  •  #зарплата #начальство #недовольство #опрос

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Комментарии

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Juliy Lo  •  2 марта 2017, 11:02

Это понятно. Никто не будет трудиться даже на самой любимой работе за копейки.

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