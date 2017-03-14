На юге Омска ликвидировали крупное кладбище домашних животных

Несанкционированное кладбище площадью более 3,6 тыс. кв. м располагалось недалеко от поста ГИБДД на Черлакском тракте в нарушение ветеринарно-санитарных требований. По обращению окружной прокуратуры суд обязал городских чиновников ликвидировать захоронение, а приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации Омска.

После принятия данных мер департамент городского хозяйства произвёл все необходимые действия. Сначала территорию очистили от надгробий, которые устанавливали владельцы похороненных домашних животных, а затем рекультивировали места захоронения биологических отходов. Сейчас земельный участок находится в удовлетворительном санитарном состоянии, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.