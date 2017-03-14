На юге Омска ликвидировали крупное кладбище домашних животных
Общество  •  14 марта 2017, 13:59, последнее обновление 14 марта 2017, 14:03  •  печать

На юге Омска ликвидировали крупное кладбище домашних животных

Автор: Валерия Шимановская

По требованию прокуратуры Ленинского округа коммунальщики рекультивировали захоронение животных.

Несанкционированное кладбище площадью более 3,6 тыс. кв. м располагалось недалеко от поста ГИБДД на Черлакском тракте в нарушение ветеринарно-санитарных требований. По обращению окружной прокуратуры суд обязал городских чиновников ликвидировать захоронение, а приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации Омска. 

После принятия данных мер департамент городского хозяйства произвёл все необходимые действия. Сначала территорию очистили от надгробий, которые устанавливали владельцы похороненных домашних животных, а затем рекультивировали места захоронения биологических отходов. Сейчас земельный участок находится в удовлетворительном санитарном состоянии, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

Теги  •  #животные #кладбище #УФССП

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  14 марта 2017, 14:54

А вот куда эти все места рекультиворовали?

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