В Омской области полицейские поймали лжемастера по ремонту техники

В Омской области задержали мошенника, который представлялся мастером по ремонту бытовой техники. Он брал деньги на покупку сломанной детали, а после пропадал.

В ОМВД России по Омскому району расследуется уголовное дело по факту мошенничества. В декабре 2016 года в правоохранительные органы начали поступать обращения омичей, в которых они жаловались на мастер по ремонту теле-, видеоаппаратуры и бытовой техники. Он не выполнил свои договорные обязанности.

Полицейские опросили заявителей и поняли, что мошенником является один и тот же человек. Клиенты находили его объявление об оказании услуг по ремонту техники на интернет-сайте и вызывали мастера на дом. Тот в ходе осмотра техники говорил, что якобы для ремонта нужно приобрести некую деталь.

В итоге две жительницы из посёлка Ростовка и посёлка Калинино передали ему по 3 тыс. руб., а заявительница из посёлка Лузино - 8 тыс. рублей. На протяжении некоторого времени мошенник откладывал ремонт по разным причинам, а затем и вовсе отключал телефон и переставал выходить на связь.

Потерпевшие также рассказали, что при заключении договора никаких документов и расписок им не выдавали. Однако одна из омичек переписала паспортные данные мошенника во время оплаты услуг. Благодаря этому полицейские нашли и задержали подозреваемого.

Им оказался 33-летний житель села Калинино, который объяснил, что и не планировал ремонтировать технику. Возбуждено три уголовных дела по статье "Мошенничество".

Отметим, что аналогичным образом мужчина обманывал и омичей. В настоящее время полицейские проводят проверку по данным заявлениям.