В Омске рухнул аварийный жилой дом

Сегодня, 10 февраля, в 14:30 произошло обрушение аварийного жилого дома, который расположен во 2-м Путевом переулке. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы.
- По предварительной информации, обрушилась середина строения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - На место происшествия выехал заместитель прокурора Омска.
Также на место обрушения прибыли сотрудники СУ СК России по Омской области.
Данный объект был возведён в 1954 году, а в конце 2016 года его расселили. Тем не менее работающие на месте сотрудники спецслужб утверждают, что под завалами могут находиться люди, которые незаконно разбирали конструкции здания.
По факту обрушения сейчас проводится проверка.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области
Непонятно, почему дожидались обрушения дома? Мимо аварийных домов очень опасно ходить.
Естественная закономерность, если дом аварийный, то он либо сам развалится, либо помогут, что тут удивляться
Сочувствую жильцам дома. Страшно остаться без жилища в такой лютый холод.
Внимательно читайте. Дом расселили в прошлом году...