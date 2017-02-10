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В Омске рухнул аварийный жилой дом
Происшествия  •  10 февраля 2017, 16:15, последнее обновление 10 февраля 2017, 17:31  •  печать

В Омске рухнул аварийный жилой дом

Автор: Антон Маликов

Областная прокуратура и СУ СК России по Омской области организовали проверку по факту обрушения двухэтажного аварийного жилого дома. 

Сегодня, 10 февраля, в 14:30 произошло обрушение аварийного жилого дома, который расположен во 2-м Путевом переулке. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы.

- По предварительной информации, обрушилась середина строения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - На место происшествия выехал заместитель прокурора Омска. 

Также на место обрушения прибыли сотрудники СУ СК России по Омской области. 

Данный объект был возведён в 1954 году, а в конце 2016 года его расселили. Тем не менее работающие на месте сотрудники спецслужб утверждают, что под завалами могут находиться люди, которые незаконно разбирали конструкции здания.

По факту обрушения сейчас проводится проверка. 

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области

r Теги  •  #видео #дом #обрушение #прокуратура #фото

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Комментарии

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Марина  •  10 февраля 2017, 19:03

Непонятно, почему дожидались обрушения дома? Мимо аварийных домов очень опасно ходить.

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Таисия Петрова  •  10 февраля 2017, 17:03

Естественная закономерность, если дом аварийный, то он либо сам развалится, либо помогут, что тут удивляться

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Ирина Нечаева  •  10 февраля 2017, 16:36

Сочувствую жильцам дома. Страшно остаться без жилища в такой лютый холод.

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Oblomovko Oblomovko  •  10 февраля 2017, 16:57

Внимательно читайте. Дом расселили в прошлом году...

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