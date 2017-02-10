В Омске рухнул аварийный жилой дом

Областная прокуратура и СУ СК России по Омской области организовали проверку по факту обрушения двухэтажного аварийного жилого дома.

Сегодня, 10 февраля, в 14:30 произошло обрушение аварийного жилого дома, который расположен во 2-м Путевом переулке. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы.

- По предварительной информации, обрушилась середина строения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - На место происшествия выехал заместитель прокурора Омска.

Также на место обрушения прибыли сотрудники СУ СК России по Омской области.

Данный объект был возведён в 1954 году, а в конце 2016 года его расселили. Тем не менее работающие на месте сотрудники спецслужб утверждают, что под завалами могут находиться люди, которые незаконно разбирали конструкции здания.

По факту обрушения сейчас проводится проверка.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Омской области