Прокуратура Омской области проведёт проверку из-за рухнувшей крыши в школе

В учебном заведении в Омской области рухнула кровля на площади 160 кв. м.

Прокуратура Колосовского района Омской области устроила проверку по факту обрушения части крыши в школе, расположенной в деревне Владимировка Колосовского района. Установлено, что ночью 21 февраля 2017 года из-за давления снега и порывов шквального ветра в здании БОУ "Владимировская ОШ" обвалилась кровля на площади 160 квадратных метров.

В момент происшествия в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. В настоящее время 10 детей, которые ранее посещали эту школу, возят в образовательное учреждение, расположенное в соседней деревне.

Прокуратура Колосовского района Омской области проводит проверку о соблюдении законодательства, обеспечивающее жизнь и здоровье несовершеннолетним. После этого будут выбраны меры реагирования на ситуацию.