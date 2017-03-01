Прокуратура Омской области проведёт проверку из-за рухнувшей крыши в школе
Происшествия  •   1 марта 2017, 11:10, последнее обновление 1 марта 2017, 11:11  •  печать

Прокуратура Омской области проведёт проверку из-за рухнувшей крыши в школе

Автор: Вероника Делор

В учебном заведении в Омской области рухнула кровля на площади 160 кв. м.

Прокуратура Колосовского района Омской области устроила проверку по факту обрушения части крыши в школе, расположенной в деревне Владимировка Колосовского района. Установлено, что ночью 21 февраля 2017 года из-за давления снега и порывов шквального ветра в здании БОУ "Владимировская ОШ" обвалилась кровля на площади 160 квадратных метров.

В момент происшествия в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. В настоящее время 10 детей, которые ранее посещали эту школу, возят в образовательное учреждение, расположенное в соседней деревне.

Прокуратура Колосовского района Омской области проводит проверку о соблюдении законодательства, обеспечивающее жизнь и здоровье несовершеннолетним. После этого будут выбраны меры реагирования на ситуацию.

Теги  •  #обрушение кровли #проверка #прокуратура #школа

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