Омские пенсионеры стали меньше работать
Общество  •  14 марта 2017, 10:50, последнее обновление 14 марта 2017, 10:54  •  печать

Омские пенсионеры стали меньше работать

Автор: Дарья Молчанская

После выхода на пенсию продолжает работать каждый пятый омский пенсионер.

По данным Омскстата, численность пенсионеров на 1 января 2017 года составляла 588,6 тысячи человек, тем самым увеличившись за год на 1,2 %.

Большинство пенсионеров - это получатели страховой пенсии по старости (84,2 %). Социальные пенсии получают  7,7 % пенсионеров, пенсию по случаю потери кормильца - 4,2 %, а пенсию по инвалидности - 3,6 %.

Между тем продолжили свою трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых 113,9 тысячи омских пенсионеров, что соответствует  19,3 %. Напомним, что по состоянию на 1 января 2016 года работал каждый третий пенсионер (32,7 % от 581,6 тыс. человек). Удивительно, что в регионе продолжают работать 70 женщин от 80 лет и старше.

Средний размер назначенных пенсий на 1 января с учётом единовременной январской денежной выплаты, составлял 16 706 рублей.

Теги  •  #неработающие пенсионеры #Омскстат #пенсии

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