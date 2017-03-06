Мошенница обманула омскую пенсионерку на 200 тысяч рублей
Происшествия  •   6 марта 2017, 14:52, последнее обновление 6 марта 2017, 15:07  •  печать

Мошенница обманула омскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

Автор: Вероника Жукова

69-летняя омичка потеряла деньги с банковской карты, сообщив пароли мошенникам.

В дежурную часть полиции обратилась 69-летняя омичка, сообщившая, что у неё с банковской карты пропало 200 тыс. руб.

Пенсионерка рассказала, что на мобильный телефон ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она предложила получить омичке компенсацию за длительное использование накопительных вкладов. Однако для получения денег той нужно было внести небольшую сумму и обязательно не отключать телефон.

Мошенница убедила пенсионерку дойти до ближайшего банкомата и внести деньги, после чего омичке пришли смс-пароли, которые она сообщила злоумышленникам. Чуть позже потерпевшая обнаружила, что с её банковской карты списали 199 050 рублей.

Женщина поняла, что её обманули, обратилась в банк, заблокировав карту, а затем пошла в полицию. Сотрудники УМВД России по Омской области установили, что мошенники звонили из Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время расследование продолжается.

Теги  •  #банковская карта #мошенничество #полиция #уголовное дело

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Комментарии

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Юра Васильев  •  6 марта 2017, 15:35

Вот это подарок на 8 Марта доверчивой пожилой омичке! Сволочи! Но не было бы таких неприятностей и мошенничества, если бы не жадность. Что ей стоило позвонить в банк и поинтересоваться, как это советуют делать в таких случаях? Послужит примером, как ни жаль...

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OLEG Chernow  •  6 марта 2017, 15:06

Удивляюсь доверчивости людей, сколько уже раз вдалбливают всем, что нельзя никому сообщать пороли от карт и всё равно ведутся на такие аферы.

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Виктор Монин  •  6 марта 2017, 16:04

На пожилых людей весь расчет, мошенникам их проще всего обмануть. Видимо, до них не доходит.

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