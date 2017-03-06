Мошенница обманула омскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

В дежурную часть полиции обратилась 69-летняя омичка, сообщившая, что у неё с банковской карты пропало 200 тыс. руб.

Пенсионерка рассказала, что на мобильный телефон ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она предложила получить омичке компенсацию за длительное использование накопительных вкладов. Однако для получения денег той нужно было внести небольшую сумму и обязательно не отключать телефон.

Мошенница убедила пенсионерку дойти до ближайшего банкомата и внести деньги, после чего омичке пришли смс-пароли, которые она сообщила злоумышленникам. Чуть позже потерпевшая обнаружила, что с её банковской карты списали 199 050 рублей.

Женщина поняла, что её обманули, обратилась в банк, заблокировав карту, а затем пошла в полицию. Сотрудники УМВД России по Омской области установили, что мошенники звонили из Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время расследование продолжается.