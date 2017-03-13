Омские мошенницы сняли с пенсионерки "порчу" за 70 тысяч рублей
Происшествия  •  13 марта 2017, 16:19, последнее обновление 13 марта 2017, 16:54  •  печать

Омские мошенницы сняли с пенсионерки "порчу" за 70 тысяч рублей

Автор: Вероника Жукова

В Омске полицейские ищут злоумышленниц, которые обманом похитили деньги у 82-летней пенсионерки.

В полицию обратилась 82-летняя омичка, рассказавшая, что к ней подошли две незнакомые женщины на улице 21-я Амурская. Они убедили пенсионерку в том, что на неё наложена порча. Пенсионерка передала мошенницам все свои сбережения - 70 тыс. руб., чтобы избавиться от негативного магического воздействия. После этого незнакомки скрылись вместе с похищенным.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бабушка запомнила черты злоумышленниц и передала информацию полицейским. В настоящее время участковые занимаются их поиском, обращаясь к омичам с просьбой о помощи.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что первой подозреваемой на вид 35-40 лет, её рост 155-160 см, среднее телосложение. Она была одета в серую шапку, пальто или плащ серого цвета до колен с серым меховым воротником. Вторая женщина выглядит на 35-40 лет, её рост составляет 170-175 см. У неё полное телосложение и круглое лицо. Мошенница была одета в объёмную шапку и синюю куртку до пояса. Омичей, которые располагает информацией о злоумышленницах, просят позвонить по телефону 02.

Теги  •  #мошенничество #пенсионерка #порча

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Комментарии

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Анна Михеева  •  13 марта 2017, 19:33

Какие все-таки у нас наивные пенсионеры. Как можно верить первым встречным?

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Алёна Ярошевич  •  13 марта 2017, 19:06

Если бабушек так мастерски обрабатывают на улице средь белого дня, то здесь и проблема всего общества, которое невнимательно к прохожим. Неужели никто не обратил внимания на странных теток с бабкой?

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