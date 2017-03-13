Скользкий Омск. Кто виноват в том, что город превратился в большой каток?

Перепады температур нынешней зимой привели к тому, что тротуары и пешеходные дорожки в городе покрылись толстой коркой льда. Передвигаться по Омску стало опасно, хотя в Правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка чётко прописано, что улицы и тротуары должны очищаться "до усовершенствованного покрытия" - асфальта или плитки.

- Пешеходные дорожки и элементы малых архитектурных форм, а также пространство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотнённого снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, - говорится в документе.

На бумаге всё, конечно, выглядит хорошо, а в реальности - масса ДТП, случившихся из-за гололёда, и переполненные пострадавшими в результате падения на льду травмпункты.

С приходом весны ситуация не изменилась. Мэрия Омска ежедневно рассказывает о тысячах кубометров вывезенного снега и коммунальщиках, которые борются с гололёдом, потеряв счёт времени. При этом сообщения о пострадавших в результате падения на льду также продолжают поступать почти каждый день. По данным пресс-службы областного Минздрава, с 1 по 12 марта количество обратившихся в городские травмпункты составило 1415 человек, из них 243 - дети.

- Близкий мне человек посреди полного здоровья неделю назад получил серьёзную травму из-за гололёда, - рассказала "Омск Здесь" жительница городка Нефтяников. - Уточню на берегу - человек здоровый, в сознании, трезво стоящий на ногах и оценивающий реальность. Из дома отправился человек, как ни смешно, к врачу. Вышел, а до остановки не дошёл. По показаниям родственников - тротуары в вышеупомянутом районе наглухо покрыты льдом. Было тепло, потом приморозило - дело житейское. Наглухо покрыты льдом не первый день. Поколоть лёд, присыпать песком, солью муниципальным службам не с руки. Видно очень заняты. Вместе с этим травматологи просят население до окончания гололёда из дома не ходить - опасно. У меня есть ряд вопросов, которые я однозначно изложу на бумаге и направлю в компетентные органы. Но хочу спросить омичей: "Люди, вам это всё не надоело?".

В данном случае, поясняет омичка, речь идёт о территории общего пользования, где в радиусе километра нет ни одного хозяйствующего субъекта. То есть, отвечать за произошедшее, скорее всего, придётся администрации города. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом бедренной шейки, и если суд примет решение в её пользу, то бюджету города придётся оплатить женщине лечение и, вероятно, компенсировать моральный вред. Когда никакой трагедии не происходит, чиновники, по сути, даже не несут финансовой ответственности за плохую уборку территории. Конечно, сотрудники ГАИ выписывают управлению дорожного хозяйства и благоустройства Омска штрафы за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, но эти деньги в итоге всё равно поступают в бюджет города.

При этом винить только чиновников за каждый неочищенный сантиметр улицы всё же неправильно. В уже упомянутых Правилах благоустройства чётко прописано, что физические и юридические лица также обязаны обеспечивать своевременную уборку закреплённой за ними территории. Для понимания: если на автобусной остановке находится киоск, то претензии в случае падения на льду нужно предъявлять его владельцу, а не администрации города. Ведь в правилах сказано, что все хозяйствующие субъекты, то есть собственники палаток, киосков и ларьков, расположенных вдоль дорог, должны приводить территорию в порядок вплоть до проезжей части. В остальных местах - в радиусе 10 метров. Также в обязанности владельцев торговых объектов входит посыпка тротуаров песком в случае гололёдных явлений.

Однако для некоторых омских коммерсантов эти Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка существуют, вероятно, только для того, чтобы их нарушать. Недавно специалисты отдела контроля администрации Кировского округа проверили, как производится очистка от наледи территорий, прилегающих к торговым объектам. В ходе рейда были обследованы улицы Дианова, 70 лет Октября и Лукашевича. В результате ревизоры выявили более 50 нарушений. Отметим, что максимальный штраф за неубранный снег или наледь может достигнуть 100 тыс. руб. Для малого бизнеса сумма достаточно серьёзная. Кроме того, если кто-то поскользнётся и в результате падения сломает себе руку или ногу, а суд сочтёт виноватым владельца хозяйствующего субъекта, то к административному штрафу добавится ещё и компенсация для пострадавшего. Так, например, в конце прошлого года хозяин одного из омских супермаркетов заплатил женщине, упавшей на крыльце его магазина, 70 тыс. руб.

- Сейчас, когда на улицах наблюдаются ледяные накаты, возникает реальная угроза для здоровья горожан. Поэтому в отношении лиц, пренебрегающих Правилами благоустройства, составляются протоколы, они получают соответствующие уведомления. В случае неисполнения требований к ним будут применяться меры административного воздействия, - пообещали в мэрии Омска.

Следить за состоянием пешеходных дорожек необходимо и самим омичам. Например, если тротуар около многоквартирного дома стал похож на каток, то жильцам необходимо написать жалобу в управляющую компанию или ТСЖ. Отметим, что в границы придомовой территории входит не только земля, расположенная непосредственно под домом, но также тротуары, дороги, детские площадки и озеленённые территории. Зачастую, правда, сил сотрудников УК или ТСЖ хватает только на то, чтобы очистить территорию у подъезда в радиусе полутора-двух метров.

Как же омичам уберечь себя от травм в гололёд, пока чиновники и коммерсанты ждут лета, которое сотрёт ледяную корку с дорог и тротуаров? Несколько надёжных советов дают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ:

- прикрепить на каблук кусок поролона;

- наклеить на подошву лейкопластырь крест-накрест или "ступенькой" и перед выходом натереть его песком;

- натереть подошву наждачной бумагой;

- смазать обувь суперклеем и поставить её на песок.

При этом не стоит забывать, что подошва стирается очень быстро, так что такую защиту нужно регулярно менять.

Фото Ильи Петрова