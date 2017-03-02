Омские коммунальщики по ночам борются с гололёдом
Общество  •   2 марта 2017, 14:40, последнее обновление 2 марта 2017, 15:59  •  печать

Омские коммунальщики по ночам борются с гололёдом

Автор: Екатерина Криль

Противогололёдная обработка городских тротуаров проводится преимущественно в ночное время суток.

Перепады температур привели к тому, что пешеходные зоны омских улиц покрылись льдом. Сейчас коммунальщики каждый день проводят противогололёдную обработку тротуаров и остановок общественного транспорта. Работы производятся ночью, когда лёд схватывается. Ежесуточно коммунальщики используют по 150-200 тонн песка и песко-соляной смеси. Часть бригад работают и днём, однако их усилий всё равно недостаточно.

Три дня назад прошёл дождь. Он шёл и днём, и ночью, а потом пошёл снег. Конечно, было сложно. За те сутки мы использовали чуть более тысячи тонн противогололёдных материалов, работу продолжали два дня, - рассказал директор БУ г. Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров. - Остаточные явления гололёда есть. Но мы обрабатывали то, что в нашей зоне ответственности - проезжая часть, остановки, тротуары, включённые в муниципальное задание.

Чиновник напомнил, что проводить аналогичные работы должны и иные хозяйствующие субъекты, например, владельцы киосков на остановках, предприятия, а также владельцы частных домов.

Теги  •  #благоустройство #Владимир Казимиров #гололед

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