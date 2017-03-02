Прокуратура проверит задержку вьетнамского рейса с омичами
Происшествия  •   2 марта 2017, 08:17, последнее обновление 2 марта 2017, 09:28  •  печать

Прокуратура проверит задержку вьетнамского рейса с омичами

Автор: Василий Епанчинцев

Надзорный орган проверит, почему 240 омских туристов застряли в аэропорту Вьетнама.

Накануне в Омск прибыл рейс авиакомпании Azur Air с 240 туристами на борту. Как ранее сообщал "Омск Здесь", омские отдыхающие были вынуждены провести 11 часов в аэропорту Вьетнама. По информации "Омскрегион", задержка вылета произошла из-за технической неисправности. Свою проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажиры в социальных сетях рассказывали о том, как им приходилось отлучаться в отели на время ожидания и питаться выданной вьетнамской лапшой и пить воду.

Теги  •  #Вьетнам #прокуратура

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Комментарии

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Татьяна Назарова  •  2 марта 2017, 10:00

Задержки рейса бывают везде, главное, чтобы условия ожидания создавались комфортные, а тут они были так себе. 11 часов кушать вьетнамскую лапшу, запивая водой, и даже не представляя, когда все закончится, кому угодно надоест. Хорошо, что благополучно долетели в Омск после.

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