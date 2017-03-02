Прокуратура проверит задержку вьетнамского рейса с омичами

Накануне в Омск прибыл рейс авиакомпании Azur Air с 240 туристами на борту. Как ранее сообщал "Омск Здесь", омские отдыхающие были вынуждены провести 11 часов в аэропорту Вьетнама. По информации "Омскрегион", задержка вылета произошла из-за технической неисправности. Свою проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажиры в социальных сетях рассказывали о том, как им приходилось отлучаться в отели на время ожидания и питаться выданной вьетнамской лапшой и пить воду.