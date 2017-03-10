В Омске в Амурском посёлке изменят режим работы светофора

На пересечении улиц Багратиона и 4-я Челюскинцев с 11:00 до 17:00 зелёный сигнал для автомобилей будет продлён.

Как сообщили в департаменте транспорта мэрии города, в Омске приняли решение о необходимости увеличить время работы зелёного сигнала светофора для транспорта. Такие изменения коснутся светофора на перекрёстке улиц Багратиона и 4-я Челюскинцев, и тем самым сократят время проезда перекрёстка автомобилями и автобусами маршрутов №№ 29, 45, 46, 47, 49, 70, 83 и 103.

Специалисты департамента транспорта выяснили, что днём пробка на улице 4-я Челюскинцев достигает длины 400 метров и выстраивается до остановки "Улица 21-я Амурская". По результатам проведённого исследования было принято решение увеличить время зелёного сигнала светофора для транспорта с 11:00 до 17:00. В остальное время светофор будет работать в прежнем режиме. Также без изменений останется зелёный сигнал для пешеходов - 17 секунд.

Отметим, работы по корректировке пройдут 14 марта.