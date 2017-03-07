В Омской области появится ещё один дендрологический парк
Общество  •   6 марта 2017, 17:50, последнее обновление 6 марта 2017, 17:50  •  печать

В Омской области появится ещё один дендрологический парк

Автор: Виктория Стрельникова

На территории музея истории Московско-Сибирского тракта в Больших Уках планируется создать самый северный дендропарк в регионе - "Сибирский лес".

В рамках проведения Года экологии в Большеуковском районе может быть заложен дендропарк. Соответствующие изменения будут внесены в план основных мероприятий региональных властей.

Инициативу создания дендрологического парка проявило Омское региональное отделение Русского географического общества, а идея появления такого уникального природного объекта в северном районе области возникла у омского учёного Фёдора Новикова.

Председатель Омского регионального отделения Русского географического общества Игорь Вяткин пояснил "Омск Здесь", что парк будет заложен на территории музея истории Московско-Сибирского тракта в Больших Уках. Сейчас в нём больше представлена историческая часть и практически не показаны природные богатства Большеуковского района. В перспективе территории дендропарка, которую засадят древесно-кустарниковыми породами и краснокнижными растениями, растущими в этом северном районе, планируют придать особый охраняемый статус.

Теги  •  #Большеуковский район #Игорь Вяткин #Омское отделение Русского географического общества

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