В Омске назвали лучших руководителей школ и детских садов

В этом году в конкурсе "Лидер в образовании" приняли участие 34 руководителя и заместителя руководителя образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации города. В очный этап профессионального состязания вышли 28 участников. Они должны были представить собственный управленческий проект, решение управленческой ситуации, умение вести дискуссию.

В номинации "Лидер дошкольного образования" победила заведующая детским садом № 358 комбинированного вида Мария Пашкова, в номинации "Лидер общего образования" - директор гимназии № 9 Татьяна Машковская. Среди заместителей руководителя победителем стала заместитель директора школы № 142 Ирина Петрова. Директор центра творчества "Созвездие" Дмитрий Жидков признан "Лидером дополнительного образования". Также Жидков вместе с заведующей детским садом № 358 Марией Пашковой и заместителем директора гимназии № 62 Мариной Савеловой победил в номинации "Общественное признание".