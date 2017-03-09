В Омске назвали лучших руководителей школ и детских садов
Общество  •   9 марта 2017, 15:10  •  печать

В Омске назвали лучших руководителей школ и детских садов

Автор: Василий Епанчинцев

Завершился ежегодный городской конкурс руководителей образовательных учреждений "Лидер в образовании".

В этом году в конкурсе "Лидер в образовании" приняли участие 34 руководителя и заместителя руководителя образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации города. В очный этап профессионального состязания вышли 28 участников. Они должны были представить собственный управленческий проект, решение управленческой ситуации, умение вести дискуссию.

В номинации "Лидер дошкольного образования" победила заведующая детским садом № 358 комбинированного вида Мария Пашкова, в номинации "Лидер общего образования" - директор гимназии № 9 Татьяна Машковская. Среди заместителей руководителя победителем стала заместитель директора школы № 142 Ирина Петрова. Директор центра творчества "Созвездие" Дмитрий Жидков признан "Лидером дополнительного образования". Также Жидков вместе с заведующей детским садом № 358 Марией Пашковой и заместителем директора гимназии № 62 Мариной Савеловой победил в номинации "Общественное признание".

Теги  •  #департамент образования #конкурс

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