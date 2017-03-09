Выросшие штрафы заставили омские управляющие компании чистить крыши от снега
Общество  •   9 марта 2017, 12:04, последнее обновление 9 марта 2017, 12:13  •  печать

Выросшие штрафы заставили омские управляющие компании чистить крыши от снега

Автор: Екатерина Криль

Увеличение наказания стало эффективным инструментом в борьбе с безалаберностью коммунальщиков.

В преддверии весеннего потепления специалисты Госжилинспекции проверяют работу управляющих компаний, обязанных чистить кровли жилых домов от снега и наледи. На сегодняшний день проведены рейды более чем в 3 тысячах многоквартирных домов, составлено 23 предписания об устранении нарушений. В этих случаях свисающие с крыш сосульки действительно угрожали здоровью прохожих.

По сравнению с прошлым годом ситуация улучшается. Управляющие компании более сознательно относятся к этому вопросу. Законодатель значительно увеличил штрафы за данное нарушение, поэтому в этом году нарушений гораздо меньше, - прокомментировал начальник отдела Госжилинспекции по Омской области Александр Новохов.

Штрафы выросли в несколько раз. До 2015 года их максимальный размер составлял 40 тыс. руб., сейчас - 250 тыс.

Теги  •  #сосульки #управляющая компания

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Комментарии

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кирил фетров  •  9 марта 2017, 13:11

А как иначе заставить коммунальщиков выполнять свои обязанности? Только "бить по карману". И тогда только они задумаются, что лучше убрать снег и сосульки, чем платить.

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