Опасный Омск: где в городе нужно беречь головы

Резкая смена погоды в Омске привела к образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Мы посетили оживлённые улицы города и сфотографировали опасности, которые нависают над головами омичей.

Сегодняшняя дорога на работу для многих омичей превратилась в полосу препятствий. Из-за смены погоды тротуары покрыла ледяная корка, а с крыш зданий свисают гигантские сосульки и глыбы снега, готовые в любой момент упасть на головы пешеходов. От упавшего с крыш снега в Омске уже пострадали несколько машин. Здание омского велоцентра во время уборки снега лишилось части крыши, а в одном из детских садов снежные массы проломили козырёк над входом в здание.

С обращением к жителям региона выступили спасатели. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует омичам быть внимательными и стараться не передвигаться рядом со стенами зданий и под балконами. Особую угрозу представляют дома с водостоками, потому что именно над ними чаще всего образуются сосульки.

Наш фотокорреспондент прошёл по оживлённым улицам города и сфотографировал самые опасные места.

1 / 7 • Ул. Ленина, 7

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