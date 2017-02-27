Опасный Омск: где в городе нужно беречь головы
Общество  •  27 февраля 2017, 12:50, последнее обновление 27 февраля 2017, 13:21  •  печать

Опасный Омск: где в городе нужно беречь головы

Автор: Владимир Сахно

Резкая смена погоды в Омске привела к образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Мы посетили оживлённые улицы города и сфотографировали опасности, которые нависают над головами омичей.

Сегодняшняя дорога на работу для многих омичей превратилась в полосу препятствий. Из-за смены погоды тротуары покрыла ледяная корка, а с крыш зданий свисают гигантские сосульки и глыбы снега, готовые в любой момент упасть на головы пешеходов. От упавшего с крыш снега в Омске уже пострадали несколько машин. Здание омского велоцентра во время уборки снега лишилось части крыши, а в одном из детских садов снежные массы проломили козырёк над входом в здание.

С обращением к жителям региона выступили спасатели. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует омичам быть внимательными и стараться не передвигаться рядом со стенами зданий и под балконами. Особую угрозу представляют дома с водостоками, потому что именно над ними чаще всего образуются сосульки.

Наш фотокорреспондент прошёл по оживлённым улицам города и сфотографировал самые опасные места. 

Ул. Ленина, 7 Ул. Учебная, 71 Ул. Гагарина, у остановки Дом Туриста Ул. Гагарина, у остановки Дом Туриста Остановка у СКК им. Блинова Ул. Шебалдина, 60 Ул. Шебалдина, 60
1 / 7  •  Ул. Ленина, 7

Мы уверены, что каждый омич может пополнить этот фоторяд собственными снимками. Поэтому мы предлагаем нашим читателям отправлять фотографии "Опасного Омска" на почтовый адрес omskzdes@inbox.ru или в нашу группу в социальной сети "ВКонтакте". Авторов самых интересных снимков мы поощрим билетами в киноцентр "Вавилон". 

Теги  •  #крыша #лёд #МЧС #опасность #сосульки #фото

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Комментарии

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OLEG Chernow  •  27 февраля 2017, 15:16

Сколько уже летальных случаев было из-за падения сосулек. Нужно обязательно ограждать здания специальной лентой или хотя бы предупреждать объявлениями на домах об опасности, а то не все понимают насколько опасны сосульки.

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