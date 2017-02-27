В Омске снег проломил козырёк над входом в детский сад
Общество  •  27 февраля 2017, 12:13, последнее обновление 27 февраля 2017, 12:13  •  печать

В Омске снег проломил козырёк над входом в детский сад

Автор: Вероника Делор

В соцсети появились фотографии обрушения козырька детского сада на улице Красных Зорь.

Сегодня, 27 февраля, в паблике "Аварийный Омск" очевидец опубликовал снимки, на которых изображено, как снег проломил крышу над входом в детский сад № 388, расположенный по улице Красных Зорь. Также на фотографиях видно, как с крыши свисает снег и большие сосульки, которые могут упасть в любой момент.

 

Омичам повезло, что обрушение произошло ночью, а не утром, когда родители с детьми отправляются в детский сад. Отметим, что, по информации "НГС.Омск", заведующий детсада Виталий Матвеев подтвердил, что снег обрушился минувшей ночью.

У нас несколько входов в детсад. И этот - не основной. У этого сейчас всё огорожено. Снега здесь уже нет, - объяснил заведующий "НГС.Омск". 

Также Матвеев рассказал, что в настоящее время учреждение продолжает работать.

Теги  •  #детский сад #обрушение #потепление #снег

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