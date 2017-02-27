В Омске снег проломил козырёк над входом в детский сад

Сегодня, 27 февраля, в паблике "Аварийный Омск" очевидец опубликовал снимки, на которых изображено, как снег проломил крышу над входом в детский сад № 388, расположенный по улице Красных Зорь. Также на фотографиях видно, как с крыши свисает снег и большие сосульки, которые могут упасть в любой момент.

Омичам повезло, что обрушение произошло ночью, а не утром, когда родители с детьми отправляются в детский сад. Отметим, что, по информации "НГС.Омск", заведующий детсада Виталий Матвеев подтвердил, что снег обрушился минувшей ночью.

У нас несколько входов в детсад. И этот - не основной. У этого сейчас всё огорожено. Снега здесь уже нет, - объяснил заведующий "НГС.Омск".

Также Матвеев рассказал, что в настоящее время учреждение продолжает работать.