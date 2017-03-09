Грипп и ОРВИ не отпускают омичей
Общество  •   9 марта 2017, 10:33, последнее обновление 9 марта 2017, 10:35  •  печать

Грипп и ОРВИ не отпускают омичей

Автор: Дарья Молчанская

За прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано более 15 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

По данным на 5 марта, в Омской области зарегистрировано 15 166 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 76,7 на 10 тыс. населения, что на 17,7 % ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

При этом, как рассказали в пресс-службе ведомства, доля вируса гриппа в циркуляции респираторных вирусов за прошедшую неделю составила 74,1 %.

Обнаружено 7 вирусов типа А(H3N2) и 13 вирусов гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии циркулируют наряду с вирусами гриппа, - отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с начала эпидемического сезона - с сентября 2016 года, грипп лабораторно подтверждён у 314 человек. Лидирует гонконгский грипп A(H3N2) - 163 случаев заражения. На втором месте нетипированный грипп A - 96 случаев заражения с начала года. На третьем месте грипп типа В - 43 случаев, ещё в двух случаях - грипп H1N1 (свиной грипп).

Теги  •  #грипп #ОРВИ #Роспотребнадзор #эпидемия

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
В Омске стали выпускать яблочный комбикорм  •  сегодня, 15:59
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит  •  сегодня, 15:21  •   1
Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля  •  сегодня, 14:46  •   2
В Омске повысились цены на хлеб и молоко, но подешевело мясо и морепродукты  •  сегодня, 14:19
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 240х400