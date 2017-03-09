Грипп и ОРВИ не отпускают омичей

За прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано более 15 тысяч случаев гриппа и ОРВИ.

По данным на 5 марта, в Омской области зарегистрировано 15 166 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 76,7 на 10 тыс. населения, что на 17,7 % ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

При этом, как рассказали в пресс-службе ведомства, доля вируса гриппа в циркуляции респираторных вирусов за прошедшую неделю составила 74,1 %.

Обнаружено 7 вирусов типа А(H3N2) и 13 вирусов гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии циркулируют наряду с вирусами гриппа, - отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с начала эпидемического сезона - с сентября 2016 года, грипп лабораторно подтверждён у 314 человек. Лидирует гонконгский грипп A(H3N2) - 163 случаев заражения. На втором месте нетипированный грипп A - 96 случаев заражения с начала года. На третьем месте грипп типа В - 43 случаев, ещё в двух случаях - грипп H1N1 (свиной грипп).