Уже не эпидемия: В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе оказался ниже недельного эпидпорога, и карантин по гриппу в области снят.

Сегодня, 28 февраля, региональный Минздрав снял все ограничительные мероприятия (запрет свиданий и посещений пациентов и масочный режим) в учреждениях здравоохранения Омской области, который был введён 26 января.

Напомним, первые два месяца 2017 года выдались непростыми по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Несколько недель эпидемиологический порог в регионе был превышен на десятки процентов. Тысячи взрослых и детей ежедневно обращались в больницы за помощью, однако вирусы постепенно отступают.

С 20 по 26 февраля в области зарегистрировано 12 809 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей по области составило 15,71 %. По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в муниципальных районах показатель заболеваемости на 30,1 % ниже эпидемического порога (64,7 на 10 тыс. населения), в Омске - на 11,7 % (82,3 на 10 тыс. населения).

Всего с начала эпидемического сезона - с сентября 2016 года, грипп лабораторно подтверждён у 298 человек. Лидирует гонконгский грипп A(H3N2) - 163 случаев заражения. На втором месте нетипированный грипп A - 96 случаев заражения с начала года. На третьем месте грипп типа В - 37 случаев, ещё в двух случаях - грипп H1N1 (свиной грипп).