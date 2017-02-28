Весна начнётся в Омске со снега
Общество  •  28 февраля 2017, 09:49, последнее обновление 28 февраля 2017, 09:50  •  печать

Весна начнётся в Омске со снега

Автор: Екатерина Криль

Умеренный холод ожидает жителей Омской области в первые дни марта.

Долгожданная весна принесёт с собой снег и ветер скоростью 5-11 м/с. По прогнозам синоптиков, 1 марта температура воздуха днём составит 0…-5°C, ночью -7…-12°C , при прояснении до -16 градусов. Но уже в последующие дни температура воздуха немного вырастет, как и продолжительность дня.

Увеличивается в марте и приток солнечного тепла. Поэтому все весенние процессы активизируются. Ночью происходит вымораживание, а днём, несмотря на отрицательную температуру, происходит снеготаяние, - прокомментировала начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

В целом нынешний март будет на 1,5-3 градуса теплее нормы. Пик тепла, скорее всего, придётся на последнюю декаду месяца, когда начнётся активное снеготаяние и весенний паводок.

Теги  •  #весна #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии

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Злата Маркова  •  28 февраля 2017, 10:00

Март хоть весна по календарю, но морозов нам еще хватит. До реальной весны еще далеко.

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Юлия Скиба  •  28 февраля 2017, 11:02

А все равно душа радуется тому, что весна наступит завтра. Мое любимое время.

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