Весна начнётся в Омске со снега

Долгожданная весна принесёт с собой снег и ветер скоростью 5-11 м/с. По прогнозам синоптиков, 1 марта температура воздуха днём составит 0…-5°C, ночью -7…-12°C , при прояснении до -16 градусов. Но уже в последующие дни температура воздуха немного вырастет, как и продолжительность дня.

Увеличивается в марте и приток солнечного тепла. Поэтому все весенние процессы активизируются. Ночью происходит вымораживание, а днём, несмотря на отрицательную температуру, происходит снеготаяние, - прокомментировала начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

В целом нынешний март будет на 1,5-3 градуса теплее нормы. Пик тепла, скорее всего, придётся на последнюю декаду месяца, когда начнётся активное снеготаяние и весенний паводок.