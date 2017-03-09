Зимний холод задержится в Омске до середины марта

Весеннее потепление придёт в регион лишь через несколько дней.

Сегодня, 9 марта, днём по региону ожидается -3...-8°C, неприятных ощущений добавит северный ветер. В ближайшие пару дней ожидается примерно такая же температура воздуха, по ночам столбик термометра будет опускаться до -12...-17°C, при прояснении до -22 градусов. Местами выпадет небольшой снег, изморозь.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, вторая декада марта ожидается холодней первой. Потепление наступит только в третьей декаде. В двадцатых числах месяца ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до -1…-6, днём до +1…+6 градусов. По югу области местами до +11 градусов.