Зимний холод задержится в Омске до середины марта
Общество  •   9 марта 2017, 10:52  •  печать

Зимний холод задержится в Омске до середины марта

Автор: Екатерина Криль

Весеннее потепление придёт в регион лишь через несколько дней.

Сегодня, 9 марта, днём по региону ожидается -3...-8°C, неприятных ощущений добавит северный ветер. В ближайшие пару дней ожидается примерно такая же температура воздуха, по ночам столбик термометра будет опускаться до -12...-17°C, при прояснении до -22 градусов. Местами выпадет небольшой снег, изморозь.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, вторая декада марта ожидается холодней первой. Потепление наступит только в третьей декаде. В двадцатых числах месяца ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до -1…-6, днём до +1…+6 градусов. По югу области местами до +11 градусов.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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