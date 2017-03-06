К 8 марта в омские магазины завезут 220 тысяч тюльпанов

Омские цветоводы приготовили 220 тыс. тюльпанов для отправки в 130 торговых точек города. Также в магазины поступят нарциссы, крокусы и гиацинты.
- Главным преимуществом омских букетов является их свежесть. Цветы прекрасно передают "язык любви", - цитирует пресс-служба областного правительства директора теплицы Дмитрия Ткачёва.
Как выяснил "Омск Здесь", сегодня приобрести тюльпаны в городе можно по цене от 50 до 70 руб. Некоторые флористы готовы предоставить скидку в 20 % при большом заказе. 8 марта, уверяют продавцы, цена на тюльпаны не изменится.
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