К 8 марта в омские магазины завезут 220 тысяч тюльпанов

Омские цветоводы приготовили 220 тыс. тюльпанов для отправки в 130 торговых точек города. Также в магазины поступят нарциссы, крокусы и гиацинты.

- Главным преимуществом омских букетов является их свежесть. Цветы прекрасно передают "язык любви", - цитирует пресс-служба областного правительства директора теплицы Дмитрия Ткачёва.

Как выяснил "Омск Здесь", сегодня приобрести тюльпаны в городе можно по цене от 50 до 70 руб. Некоторые флористы готовы предоставить скидку в 20 % при большом заказе. 8 марта, уверяют продавцы, цена на тюльпаны не изменится.