Омички рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта
Общество  •   7 марта 2017, 10:00, последнее обновление 7 марта 2017, 11:00  •  печать

Омички рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

Автор: Дарья Молчанская

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провёл опрос и выяснил, какие подарки на 8 Марта предпочитают получать женщины от работодателей и коллег.

Мнения мужчин и женщин почти совпали в вопросе лучшего подарка в Международный женский день. Прекрасный пол предпочтёт получить подарочные сертификаты (53 %), цветы (29 %) или билеты в театр или кино (23 %). А вот у мужчин на третьем месте по популярности оказался праздничный обед. Кроме этого, среди мужчин есть и те, кто затруднился с выбором подарка.

При этом оказалось, что не поздравляют женщин в этот день только в 11 % компаний, а почти в половине (49 %) дарят цветы, конфеты или алкоголь. В каждой третьей компании (32 %) проходит праздничное чаепитие, в каждой пятой организации (21 %) всем сотрудницам дарят подарочные сертификаты, а в каждой десятой руководство ограничивается устным поздравлением или дарит открытку.

Напомним, что мужчины на свой праздник, 23 февраля, среди презентованных им в этот день подарков указывали парфюм и носки, а также смартфоны, планшеты и электроинструменты.

Теги  •  #8 марта #HeadHunter #опрос #подарки

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