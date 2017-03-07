Петербуржцы хотят разработать транспортную сеть Омска
Общество  •   7 марта 2017, 12:35  •  печать

Петербуржцы хотят разработать транспортную сеть Омска

Автор: Екатерина Криль


Две организации заявились на конкурс по разработке новой маршрутной сети города.

Городская администрация готовится к проведению торгов по разработке транспортной сети Омска. Вскрытие конвертов от заявителей уже состоялось. Как рассказал сегодня замдиректора городского департамента транспорта Игорь Кожухов, заявки подали две организации - местный СибАДИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Итоги конкурса будут подведены 10 марта.

Через шесть месяцев мы планируем получить принципиально новую маршрутную сеть. После её разработки будут проведены конкурсы по выдаче карт и свидетельств на маршруты, - рассказал Кожухов.

Напомним, новую маршрутную сеть формируют для того, чтобы оптимизировать расходы муниципальных предприятий и остановить ежегодный рост стоимости пассажироперевозок. Приоритет отдаётся более вместительному транспорту, который будет двигаться по центральным маршрутам.

Теги  •  #Игорь Кожухов #общественный транспорт #СибАДИ

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Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  7 марта 2017, 13:37

Конкуренция - это здорово (если она, конечно, честная). Надеюсь, победитель создаст действительно наилучший проект маршрутной сети - и сточки зрения оптимальности затрат, и достаточности транспортных потоков, и возможности к последующему развитию.

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