Петербуржцы хотят разработать транспортную сеть Омска

Городская администрация готовится к проведению торгов по разработке транспортной сети Омска. Вскрытие конвертов от заявителей уже состоялось. Как рассказал сегодня замдиректора городского департамента транспорта Игорь Кожухов, заявки подали две организации - местный СибАДИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Итоги конкурса будут подведены 10 марта.
Через шесть месяцев мы планируем получить принципиально новую маршрутную сеть. После её разработки будут проведены конкурсы по выдаче карт и свидетельств на маршруты, - рассказал Кожухов.
Напомним, новую маршрутную сеть формируют для того, чтобы оптимизировать расходы муниципальных предприятий и остановить ежегодный рост стоимости пассажироперевозок. Приоритет отдаётся более вместительному транспорту, который будет двигаться по центральным маршрутам.
Конкуренция - это здорово (если она, конечно, честная). Надеюсь, победитель создаст действительно наилучший проект маршрутной сети - и сточки зрения оптимальности затрат, и достаточности транспортных потоков, и возможности к последующему развитию.